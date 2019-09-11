Son Dakika Haberleri: Nihat özdemir: türkiyemiz için muhteşem bir gece oldu (tekrar)
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Nihat özdemir: türkiyemiz için muhteşem bir gece oldu (tekrar)

42 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 yendiği müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nihat özdemir: türkiyemiz için muhteşem bir gece oldu (tekrar), System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 yendiği müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galibiyetten dolayı herkesi tebrik ettiğini kaydeden TFF Başkanı Özdemir, "Gerçekten bugün Türkiyemiz için muhteşem bir gece oldu. Yalnızca bizim galibiyetimiz değil, Arnavutların da İzlanda'yı yenmesi, hem de 4-2'lik bir neticeyle yenmesi, bizim de burada 4-0'lık bir neticeyle galibiyetle dönmemiz Türkiyemize gerçekten hem Türkiyemizi, hem bizi, hem futbolarımızı, hem teknik kadromuzu büyük bir sevince boğdu. Tüm teknik heyeti, kadroyu ve yönetici arkadaşlarımızı kutluyorum. Hepsini kutluyorum tek tek. İyi bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.
"HENÜZ İŞİMİZ BİTMİŞ DEĞİL"
Daha oynanacak maçlar olduğunu dile getiren Özdemir, "Hepimizin Andorra maçından dolayı morali bozuktu. Ama Allah bize yardım etmiş ve son dakikada golü bulmuştuk. O moralle buraya geldik ve burada da 4-0 gibi iyi bir neticeyle dönüyoruz. Bu gruptan çıkma şanssımızı artırdı. Ama daha oynayacak maçlarımız var. Daha 4 maçımız var. Henüz işimiz bitmiş değil ama bugün alınan neticelerle gruptan çıkma şansımız artmıştır. İnşallah, Allah'ın da yardımıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türk Milli Futbol Takımı katılmış olacaktır. Yolumuza devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları

11.09.2019 - Haber Kodu : 190911005


Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Nihat Özdemir, Moldova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:37 Kaynak: DHA
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