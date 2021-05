Nihat Özdemir ve Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları

Özdemir: Kadın futbolunu çok önemsiyoruz

ANTALYA,

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun final mücadelesi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

ÖZDEMİR: SAĞLIK ÇALIŞANALARINA BORÇLUYUZ

Federasyon Başkanı Özdemir, pandemi döneminde güzel bir organizasyon olduğuna dikkat çekerken, "Pandemi dönemi olduğu için ve sağlık çalışanlarına her zaman borçlu olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. O nedenle için bu sezonun adını Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu diye nitelendirdik ve bunu d Şampiyonlar Ligi formatında planladık. Türkiye'nin 12 şehrinde 16 takımımız katıldı. 4 takım 4'erli grup halinde maçlarını oynadı sonrasında çeyrek final maçları, yarı final bugünde önce 3'üncülük maçı oynandı şimdide final maçı oynanacak. Takımlarımızın da kupalarını takdim edeceğiz" dedi."KADIN FUTBOLUNU ÇOK ÖNEMSİYORUZ"Kadın futboluna çok önem verdiklerini dile getiren Özdemir, "Sadece Türkiye'mizde değil tüm dünyada özellikle de Avrupa'da kadın futboluna çok önem veriliyor. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu işe önem vererek sezonu başlatmak için böyle bir karar aldık. Pandemiyi de düşünerek takımların seyahat etmelerinin zor olduğu bir dönemde Antalya 'da böyle güzel bir spor kompleksinde topladık v kampa aldık. Bütün maçları oynadık ev bugünde sonlandıracağız. Bu ilki ama biz bunu önümüzdeki yılarda daha da genişleterek yapmak istiyoruz. Bu maçın başka bir önemi de şampiyon olan takım Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. iki güzide kulübümüz Beşiktaş'a kadın futbolun böyle bir destek vermelerinden dolayı Sayın Ahmet Nur Çebi özelinde Beşiktaş yönetimine camiasına federasyon olarak teşekkür ediyorum. Fatih Vatanspor'a da teşekkür ediyorum. Bütün futbol kulüplerinin kadın futbol dallarını kurmasını arzuluyoruz ve her türlü destek vereceğimizi de söylemek istiyorum. Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere bütün takımları kadın futboluna önem vermeye takım kurmaya ve liglere katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. ÇEBİ: "KAZANIRSAK İLK KUPA OLACAK, DİĞER KUPALAR DA GELİRSE CAMİA İÇİN KEYİFLİ OLUR"Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın kupayı kazanması halinde bu sezonki ilk kupa ve şampiyonluk olacağını belirten Beşiktaş Başkanı Çebi, "Sezonun ilk kupası olacak. Arkadan da diğer şampiyonluklar gelirse keyifli bir süreç yaşamız olacağız. Fatih Vatanspor'u mücadelesi için tebrik ediyorum. Federasyon başkanımızın ve yönetim kurulunu bu harika organizasyonu için onlara teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde böyle pratik bir çözüm bulduklarından dolayı, sorunsuz olarak sonuna geldik ve inşallah bitecek, kupayı da hak eden kazanacak. Kadınlarımız çok kıymetli. Kadınlarımıza verdiğimiz değerde Beşiktaş olarak önde koşacağız. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer spor kulüplerinin kadın futboluna önem vermelerini diliyorum Hatta Federasyon Başkanı'nın zorla yaptırabileceğini biliyorum. Buradan da rica ediyorum, önce kadınlarımız. Analarımız, kızlarımız hepsi çok kıymetli, onları saha mücadele ederken görmekten keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.

