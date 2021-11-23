Nihat Özdemir ve Burak Elmas toplantı sonrası konuştu! - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün talebi sonrası bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Burak Elmas ve 2 arkadaşıyla beraber federasyonumuzu ziyaret ettiler. Yalnızca derbiyi değil, Galatasaray ve TFF ilişkilerini konuştuk. Tabii ki derbiyi de konuştuk. Yaşananları, kim neyi yanlış anladı, tribündeki olayları konuştuk. Türk futbolu Galatasaray'sız olmaz. İnşallah bundan sonra da olmayacaktır. TFF ve Galatasaray'ın ilişkilerini en iyi noktaya getirmek durumundayız. Ben ve yönetimim, Burak Elmas ve yönetimi aynı duyguları paylaşmaktayız" dedi.

BURAK ELMAS: "YENİ TAHKİM VE DİSİPLİN KURULU SEÇİMİNDE UZLAŞTIK"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise, "Derbi sonrası ben basın toplantısı yaptım. Sayın başkanımız da bana mesaj çekerek saat 3'te randevu talebimize cevap verdi. Biz yaklaşık 6 aydır görevdeyiz. Türk futbolunun çözümleri konusunda Galatasaray'ın güçlü iradesi olacağını söylemiştik. Başkan Nihat Özdemir bu konuda çok rahat konuşabildiğimiz biri. Geldiğimizden beri geçmişten gelen alışkanlıkları düzeltmek adına ciddi bir çalışma yapılıyor. Nihat Özdemir ve ekibi de bizim istediğimiz önemli değişikliklere önem verdi. Yeni Tahkim ve Disiplin Kurulu seçiminde uzlaştık. Naklen yayın komitesi içerisindeyiz. Şeffafça konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN DEĞERİNİN ARTMASINI İSTİYORUZ"

Elmas, şöyle devam etti:

"Türk futbolunun değerinin artmasını istiyoruz. Burada maalesef eski sistemden beslenen aktörler var. Bunların isimlerini de konuştum. Bu aktörlere Türk futbolunun teslim olmasına izin vermememiz lazım. Her takımın sadece sahadaki doğru hareketleriyle maçı kazanabildiği, verilen kararlarda vicdani rahatlık olduğu bir sisteme geçiş konusunda hızla ilerlemememiz lazım. Dosyalarımızı da sunduk. Ciddi bir hazırlık yaptık. Farklı bir konuşma yapmadık Galatasaray olarak. Her kulübe eşit adalet, eşit takdir hakları ve eşit cezalar prensibimiz. TFF'nin de işi kolay değil, bunun olmasını istemeyen içeride dışarıda bir kesim var."

(İHA)