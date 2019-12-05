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Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Özdemir, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Güneş ise haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası", spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" başlıklı fotoğraflarını yılın fotoğrafı olarak seçti.

Oylamada yer alan eserleri uzun süre dikkatli bir şekilde inceleyen Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, fotoğrafları çok beğendiklerini dile getirdi.

Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Şenol Güneş, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:35 Kaynak: AA
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