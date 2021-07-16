Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA kararlarını değerlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarının UEFA gala etkinliğinin İstanbul'da yapılması kararını değerlendirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbul'u futbolun kalbi haline getiren UEFA'nın kararları için açıklamalarda bulundu.