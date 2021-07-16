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Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA kararlarını değerlendirdi - Son Dakika

Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA kararlarını değerlendirdi

16.07.2021 21:13
Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA kararlarını değerlendirdi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarının UEFA gala etkinliğinin İstanbul'da yapılması kararını değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarının UEFA gala etkinliğinin İstanbul'da yapılması kararını değerlendirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbul'u futbolun kalbi haline getiren UEFA'nın kararları için açıklamalarda bulundu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamalara göre; "Dünya futbolunun en önemli organizasyonlarının başında gelen Şampiyonlar Ligi finaline Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz" diyen Özdemir, şunları kaydetti: "İki yıldır çok önemli hazırlıklar yapmamıza rağmen pandemi uygulamalarından dolayı finali düzenleyememiştik. Biz de hem Cumhuriyetimizin hem de federasyonumuzun kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle 2023'teki finale talip olduk. Ancak gerek çalışmalarımızı gerekse Türkiye'nin organizasyon gücünü çok iyi bilen Avrupalı dostlarımız, ülkemizi 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Avrupa kupalarının grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğini 2 yıl üst üste organize etmekle ödüllendirdi. Yani 3 sezon boyunca UEFA ve Avrupa futbol ailesinin bir ayağı İstanbul'da olacak. TFF olarak, daha sonra ilan edilecek olan yeni organizasyonları da alacağımızın müjdesini burada vermek istiyorum. Tüm bunlar UEFA'nın bizlere güveninin ve inancının önemli bir göstergesidir. Ülkemiz ve milletimiz hak ettiği organizasyonları almıştır. Türk futbolunun Avrupa'daki değerini bir kez daha gösteren bu gelişmeler bizleri çok mutlu etmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve devletimizin tüm birimleri organizasyonlar için elinden gelen tüm desteğini vermiştir. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin ile Avrupa futbol ailesine, bu organizasyonların ülkemize gelmesindeki çalışmaları için Sayın Servet Yardımcı'ya ayrıca teşekkür ediyorum."SERVET YARDIMCI: MUTLUYUZ, GURURLUYUZTFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise UEFA organizasyonlarını almaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. Yardımcı şunları dedi: "Türkiye güçlü ve Avrupa futbolunda söz sahibi bir ülke. Bunu son kararlarla bir kez daha gördük. UEFA'daki arkadaşlarım Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi finali için ne kadar büyük emek verdiğini ve çaba gösterdiğini çok iyi biliyor. Sadece Şampiyonlar Ligi finalini değil UEFA'ya üye tüm ülke federasyonları ve kulüpleri bir araya getiren prestiji çok yüksek organizasyonlar düzenleyeceğiz. Daha önce Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptık. Unutulmaz bir finale daha imza atacağımıza inanıyorum. UEFA ayrıca ilk defa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup kuralarının Türkiye'de yapılmasını kararlaştırdı. Yılın en iyilerine verilen ödüllerin sahipleri İstanbul'da belli olacak. Tüm bu ev sahiplikleri bizler için bir ayrıcalık ve onur. İstanbul harika bir futbol şehri. Milyarlarca taraftarın ilgisini çeken bu yeni etkinliklerle de dünyanın buluşma noktası olacak. UEFA'nın en çok güvendiği ve en önemli limanlarından birisiyiz. Bunu bir kez daha gösterdik. Başta UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin olmak üzere, yönetimdeki tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu ev sahiplikleri ülkemize hayırlı olsun."

Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA kararlarını değerlendirdi

Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Türkiye, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA kararlarını değerlendirdi - Son Dakika Spor


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