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Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp, kulüp başkanlarıyla buluşacak
6 saat önce
Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu konudaki önerisine olumlu yanıt veren TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp'le birlikte vakfın önümüzdeki salı günü İstanbul Maslak'ta yapılacak toplantısına katılma kararı aldı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu konudaki önerisine olumlu yanıt veren TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp'le birlikte vakfın önümüzdeki salı günü İstanbul Maslak'ta yapılacak toplantısına katılma kararı aldı. Söz konusu toplantı 15.00'te başlayacak.
Öte yandan TFFBaşkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Riva Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37
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