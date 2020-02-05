Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp, kulüp başkanlarıyla buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp, kulüp başkanlarıyla buluşacak - Son Dakika Spor

Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp, kulüp başkanlarıyla buluşacak

6 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu konudaki önerisine olumlu yanıt veren TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp'le birlikte vakfın önümüzdeki salı günü İstanbul Maslak'ta yapılacak toplantısına katılma kararı aldı.

Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp, kulüp başkanlarıyla buluşacak, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu konudaki önerisine olumlu yanıt veren TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp'le birlikte vakfın önümüzdeki salı günü İstanbul Maslak'ta yapılacak toplantısına katılma kararı aldı. Söz konusu toplantı 15.00'te başlayacak.


Öte yandan TFFBaşkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Riva Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Nihat Özdemir, Zekeriya Alp, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37 
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