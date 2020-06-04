Nihat Özdemir: Yabancı kontenjanını kademeli olarak düşürmeyi planlıyoruz - Son Dakika

Nihat Özdemir: Yabancı kontenjanını kademeli olarak düşürmeyi planlıyoruz

"Son 3 haftanın maçlarını seyircili oynatma durumumuz olabilir""Maçları 296 kişiyle oynatacağız""Trabzonspor'un hakkını teslim edeceğiz""Harcama limitlerini gözden geçiriyoruz""Şike tespit ettiğimiz zaman üstüne gideceğiz" - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir,...

Nihat Özdemir: Yabancı kontenjanını kademeli olarak düşürmeyi planlıyoruz, System.String[]

"Son 3 haftanın maçlarını seyircili oynatma durumumuz olabilir"

"Maçları 296 kişiyle oynatacağız"

" Trabzonspor'un hakkını teslim edeceğiz"

"Harcama limitlerini gözden geçiriyoruz"

"Şike tespit ettiğimiz zaman üstüne gideceğiz"

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kontenjanını kademeli olarak düşürmeyi planladıklarını söyledi.

Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisi'nin Instagram hesabında Sibel Atik'in İş'te Kahve Molası programına canlı yayın konuğu oldu.

Nihat Özdemir, Türkiye'nin salgın sürecinde büyük bir mücadele verdiğini söyleyerek, "Dünyada örnek gösterilebilecek ülkelerin başında geliyoruz. Almanya, ligleri mayıs ayı içinde başlattı. Neden Almanya diyoruz? Almanya ile Türkiye'nin nüfusları aynı. Almanya'da 8 binin üzerinde can kaybı var. Bizde ise 4 binden fazla insanımız yaşamını yitirdi. Başlamamız gerektiğine inandık. Programımızı yaptık. Süper Lig'de 5, TFF 1'inci Lig'de ise 4 haftanın maç programını açıkladık" dedi.

"SON 3 HAFTANIN MAÇLARINI SEYİRCİLİ OYNATMA DURUMUMUZ OLABİLİR"

Bu dönemde karar vermenin kolay olmadığının altını çizen Özdemir, şöyle konuştu: "Kurullarımız çok önemli bir çalışma temposu içinde. Takımların liglere nasıl hazırlanacakları konusunda her şeyi talimatnamede hazırladılar. Bunu tüm takımlarımızla paylaştık. İnşallah gelecek hafta maçlara başlayacağız. Talimatname çok önemli. Maçlara kesin olarak seyircisiz başlayacağız. Ama temmuzda koronavirüsün kaybolması durumunda şartlara göre belki de son 3 hafta maçlarını seyircili oynatma durumumuz dahi olabilir. İnşallah Allah bize yardım eder ve seyircili de oynatırız."

"MAÇLARI 296 KİŞİYLE OYNATACAĞIZ"

Ligleri yeniden başlatan Almanya'da bir maçta 322 kişinin görev yaptığını dile getiren TFF Başkanı Özdemir, "Biz ise maçları 296 kişiyle oynayacağız. Maçlardan önce testleri yapacağız. Ümit ediyoruz testler negatif çıksın ve takımlar maçlara hazırlansın. Biz sorumluluğu alıyoruz. Futbolun sahibi TFF. Bilime inanıyoruz. Çevre ülkelere baktığımız zaman birçok ülke liglere başladı. Türkiye, koronavirüs yönünde hepsinden iyi. İnşallah bu ligi oynayarak tamamlayacağız. Olmazsa olmazımız maçların oynanarak ligin tamamlanmasıydı. Kulüpler disiplini hiç bırakmayacak. Eğer kulüpler disiplini bozmazsa ligi oynayarak tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UN HAKKINI TESLİM EDECEĞİZ"

UEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor için hak arayacaklarını kaydeden Özdemir, şöyle konuştu: "Bizim takip ettiğimiz bir konu. Ahmet Ağaoğlu ve finans ekibiyle bizim arkadaşlarımız toplantıya katıldılar. Haklı noktamız çok. Bu, UEFA'dan çıkan değil üst kurulun verdiği karar. İtiraz yollarımızı yapıyoruz. TFF ve Trabzonspor olarak bütün hukukçular gücümüzü birleştirdik. Müracaatlarımızı yapacağız. İnşallah mutlu sona kavuşup Trabzonspor'un hakkını teslim edeceğiz. Servet Yardımcı, UEFA'nın yönetim kurulunda. Bu işe destek oluyor. Ne yapıp edip görüşmelerimizi yapacağız ve Trabzonspor'u bu sıkıntılı durumdan çıkarmaya çalışacağız."

"HARCAMA LİMİTLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kulüplerin mali sıkıntı yaşadığını söyleyen Özdemir, "Finansal Fair Play (FFP) maddelerini çalışıyoruz. Bu süreyi haziran sonuna kadar uzattık. FFP maddelerini ve harcama limitlerini gözden geçiriyoruz. Yeni maddeleri ortaya koyacağız. Kulüplerle paylaşacağız. Haziran sonu itibariyle kulüplerin bilançolarını alıp değerlendirmelerini yapacağız. Kulüplerimiz bizim vazgeçilmezlerimiz. Gerekli desteği yapmak en başlıca görevlerimizden birisi. Lisan kurulumuz var. 7 kişiden oluşuyor. Çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah gelecek yıl takip edeceğimiz finansal yapılarla ilgili maddeleri açıklayacağız. Oran geçen sene yüzde 30'du. Bunu 15'e düşürmemiz lazım. Birçok şeyi göz önüne alarak kulüpleri yaşatmak için gerekli desteği vereceğiz" diye konuştu.

YABANCI SINIRI GELECEK Mİ?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, uzun bir süredir tartışılan yabancı sınırı konusuna değindi. Özdemir, yabancı kontenjanını kademeli olarak düşürmeyi planladıklarını söyledi ve "2020-2021 sezonunda yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda nitelik arayabilir miyiz acaba? 30'un üstünde çok sayıda oyuncu var. Kriter getirebilir miyiz? Kulüplerin altyapıdan daha fazla oyuncuya yer vermesine bakabiliriz. Bu konuda destek yapabilir miyiz? Bu çalışmaları bir komisyon yapıyor. Bazı şeyleri ortaya çıkaracağız. Kulüpler Birliği Vakfı ile paylaşacağız. Sezon başlamadan 2020-2021 için kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞİKE TESPİT ETTİĞİMİZ ZAMAN ÜSTÜNE GİDECEĞİZ"

Nihat Özdemir son olarak şu açıklamaları yaptı: "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya, İngiltere ve Fransa'da. Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. O sezon 2010-2011 sezonudur. 9 sene geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık. Etik ve disiplin kurulumuz şikayetleri inceliyor. Tespit ettiğimiz zaman üstüne gideceğiz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir: Yabancı kontenjanını kademeli olarak düşürmeyi planlıyoruz - Son Dakika Spor
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