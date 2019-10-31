Nihat Özdemir: Yabancı sayısı zamanla azalacak

Burada açıklamalarda bulunan Özdemir, yabancı sayısının azaltılacağını söyledi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde: "Hedefimiz Süper Lig'de bir plan program dahilinde, bir süreç içerisinde, belli sayılar içerisinde yabancı sayısını düşürmek. Maçlara 11 yabancıyla çıkan takımlarımız var. Kulüpler Birliği'yle bu konuda bir yere gelmeyi hedefliyoruz. Yabancı sınırının azaltılmasıyla ilgili 14 yabancı hakkının yeni nesil Türk futbolcularının Avrupa'daki başarısına katkı yaptığını, A Milli Takım'ın başarısına katkı yaptığını savunanlar da var. Biz olaya tek tip bakmıyoruz. Futbolun tüm paydaşlarıyla görüşüp en uygun modeli getirmek istiyoruz."



'AĞIR CEZA GELEBiLiR'



"Lisans Kurulu'nu meydana getirdik. Kulüpler 3 ayda bir bize bilançolarını veriyorlar. Mali analizlere göre kulüplerin yıllık harcama limitlerini ortaya koyuyoruz. Her kulübün harcayabilecekleri tüm ortaya koyduk. Ocak ayında limitleri aşan kulüplerimize belki ihtar, belki transfer yasağı belki de puan silme olarak en ağır cezaları vermek durumunda kalabiliriz çünkü şu anda Türk futbolu olarak toplam 14 milyar TL borcumuz var, bunun 10 milyarı da 4 kulübümüze ait."



'BEN ŞANSLIYIM'



"Ben başkanlığım döneminde şanslı olduğuma inanıyorum. Çalıştığım kulüp başkanları çok iyi insanlar. Hepsi hem kendi aralarında hem bizimle uyum içinde çalışıyor. Kulüpler Birliği'yle birlikte çalışırsak futbolumuzu geliştirebileceğimize, inanıyorum.



MİLLİ FUTBOL TAKIMININ GELECEĞİ AYDINLIK



TFF Başkanı Nihat Özdemir, Hürriyet'in sorularını yanıtlarken, yeniden Milli Takım haftasının yaklaştığını ve ülkeyi milli maç heyecanının sardığını belirterek, "Milli Takım gruptan çıktıktan sonra önü aydınlanacak. Avrupa Şampiyonası'nda güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi. F. Bahçe'nin Yüksek Divan Kurulu'na katıldığı için bazı eleştiriler alan Özdemir bu konuda da "Sayın Cumhurbaşkanımız Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na katılıyorsa benim de onun yanında olmam lazımdır. Yaptığımın doğru olduğuna inanıyorum. Yarın olsa bir daha giderim" ifadelerini kullandı. Özdemir ayrıca genç hakemlerin umut verdiğini belirtip, "Genç hakemlerimizin çok başarıyla maçlar yönettiğini görüyoruz" dedi.