Nihat Özdemir: Yabancı sayısındaki itirazların neden olduğunu anlayamadım

TRT Spor'a konuşan Nihat Özdemir, yeni sezonla ilgili olarak ise "Ana hedefimiz 2020-21 sezonunu seyircili oynatmaktır. Stadyumların tam kapasite kullanılmasını zor görüyorum. %35-40 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz" dedi.









Nihat Özdemir, Başakşehir'in şampiyonluk töreniyle ilgili de "Başakşehir pazar günü bir tören düzenlemiş, inşallah kupalarını vereceğiz. Biz de federasyon, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım olarak gideceğiz. Hak ettikleri kupayı kendi ellerimizle hem futbolculara, hem yönetim kurullarına teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.



