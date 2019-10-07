Son Dakika Haberleri: Nihat Özdemir: "Yürekten destek istiyoruz"
Son Dakika Spor Nihat Özdemir: 'Yürekten destek istiyoruz'

Nihat Özdemir: "Yürekten destek istiyoruz"

13 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynanacak Arnavutluk maçının şu anda en önemli karşılaşma olduğunu belirten Özdemir, "Unutmamamız gerekir ki, çok yakın bir zamanda Andorra maçında 89'uncu dakikada golü bulduk. Seyirci desteği maç boyunca devam ederse bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu, grubumuzdaki en önemli maçlardan bir tanesi. Aynı saatte İzlanda ile Fransa oynayacak. O maç da grupta sıralamayı etkileyecek. Daha sonra Paris'e gideceğiz ama dediğim gibi bizim için en önemli karşılaşma, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynayacağımız Arnavutluk maçı. Taraftardan canıyürekten destek istiyoruz" şeklinde konuştu.


"HEDEFİMİZ GRUPTAN LİDER YA DA 2'NCİ SIRADA ÇIKMAK"


Deplasmanda 14 Ekim Pazartesi günü Fransa ile oynanacak mücadeleye de değinen Özdemir, "İlk olarak Arnavutluk maçını düşünüyoruz, daha sonraki kademede Fransa maçını düşüneceğiz. Fransa, son dünya şampiyonu. Önemli bir rakip. Bizim hedefimiz gruptan lider ya da 2'nci sırada çıkmak. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, Arnavutluk, Fransa, DHA, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:41 
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