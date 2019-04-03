Son Dakika Haberleri: Nihat Sarı Mazbatasını Aldı

Nihat Sarı Mazbatasını Aldı

2 saat önce

Dinar'da Belediye Başkanı seçilen Nihat Sarı mazbatasını aldı.

Nihat Sarı Mazbatasını Aldı, System.String[]
Dinar'da Belediye Başkanı seçilen Nihat Sarı mazbatasını aldı.

Belediye Başkanı Nihat Sarı mazbatasını Dinar Adliyesine gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hasan Ertaş'tan aldı.

AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er, MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan ve partililerinde hazır bulunduğu mazbata alma töreninde konuşan Belediye Başkanı Nihat Sarı, "Saygıdeğer yol arkadaşlarım ve bütün Dinarlı vatandaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Çıktığımız bu kutlu yolda nihayet zafere ulaştık. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi yöneteceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:51 Kaynak: AA

Dinar, Nihat Sarı, Güncel
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