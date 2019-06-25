Son Dakika Haberleri: Nihat Söyler, milli takıma sporcu kazandırıyor
Son Dakika Spor Haber

Nihat Söyler, milli takıma sporcu kazandırıyor

5 dakika önce

Atletic Conan Vücut Geliştirme ve Fitness Spor Kulübü Başkanı ve Uluslararası Hakem Nihat Söyler, 42 yıllık spor hayatında birçok önemli başarıya imza attı.

Nihat Söyler, milli takıma sporcu kazandırıyor, System.String[]
Atletic Conan Vücut Geliştirme ve Fitness Spor Kulübü Başkanı ve Uluslararası Hakem Nihat Söyler, 42 yıllık spor hayatında birçok önemli başarıya imza attı. Yetenek avcısı Söyler, milli takıma da birbirinden başarılı sporcu kazandırdı.

Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nda 3 dönem yönetim kurulu üyeliği de yapan Söyler, milli takım antrenörlüğünün yanı sıra Adana'da 15 yıl boyunca İl Temsilciliği görevlerinde bulundu.

Adana'da ilk kez bu spora yönelik olarak; 1985 yılında Atletic Conan Vücut Geliştirme ve Fitness Spor Kulübü'nü kuran Nihat Söyler, milli takıma 50'ye yakın sporcu kazandırdı.

Söyler, sporla dolu bir hayatı olduğunu belirterek, "Neredeyse günümün tamamı sporla iç içe geçiyor. Bu günlere kolay gelmedim. Ailem de benim sportif çabalarıma destek oluyor. Bir anlamda aile boyu sporcuyuz. Eşim Kadriye Söyler Türkiye Bilek Güreş Şampiyonu olurken, iki kardeşim Kazım ve Sinan Söyler de vücut geliştirmede milli takım formasıyla birçok başarıya imza attılar. 42 yıllık spor hayatımda aldığım madalya ve plaketlerin sayısı 50'yi buldu. Türk sporuna kazandırdığım sporcuların sayısı da bir o kadar fazla. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve spora yönlenmeleri için elimden geldiğince çaba sarf ediyorum. Bu çalışmalarımın toplumda değer bulduğunu görmek beni daha çok teşvik ediyor" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okan Buruk, Mert Günok transferini veto etti Galatasaray'da Aboubakar çılgınlığı! 7 milyon euroluk teklif Marcelo Goiano, Sivasspor'da Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:31:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nihat Söyler, milli takıma sporcu kazandırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]