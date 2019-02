Nihat Zeybekci: "10 Numara Projeler İzmir'e İş-aş Sağlayacak"

İZMİR - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, hayata geçirecekleri projeler ve sağlayacakları yatırım imkanlarıyla İzmir'deki işsizlik sonunu büyük oranda ortadan kaldıracaklarını söyledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'deki yaşam kalitesi sorununu gidermek için titizlikle hazırlanan "10 Numara İzmir" adlı projelerin odağında insan olduğunu dile getirerek, sorunlarından kurtulmuş, mutlu bir İzmir hayalinin peşinde koştuğunu ifade etti.

İzmir'in genç işsiz oranının yüzde 26.5 ile Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna vurgu yapan Zeybekci, anne babalardan, işsizlik nedeniyle çocuklarının kendilerini kanıtlayacakları ortam bulabilmek için başka illere göç ettikleri yönünde yoğun şikayetler aldıklarını aktardı.

İzmirli gençlerin ve kadınların işsizlik sorununa yönelik iki önemli proje hazırladıklarını, bunun yanı sıra sorunlarından kurtulan kentin yatırımcıyı da çekerek istihdama önemli katkı sağlayacağını belirten Zeybekci, şunları söyledi:

"Kuracağımız kent enstitülerinde, sanayicinin, turizmcinin ve diğer yatırımcıların aradığı niteliklere göre eğitimler vererek iş arayanla iş vereni buluşturacağız. Enstitü sayesinde sağlık, turizm, hizmet sektörlerinde dil bilen, donanımlı, bilgi sahibi, nitelikli gençler yetiştireceğiz, iş sahibi yapacağız. Ayrıca kadın eğitim, iş ve istihdam merkezleri ile de kadınımıza yönelik önemli bir adım atacağız. Bir zamanlar ülkemize önemli ihracat girdisi sağlayan Türk halıları, iş gücünün ucuz olması nedeniyle Afganistan, Pakistan, Çin gibi ülkelerde dokutulmaya başlandı. Biz ülkemizin bu değerinin üretimini kentimize çekerek kadınlarımızın gelir kapısı haline getireceğiz. Buna yönelik pazar var, alıcı var, önemli olan üretim ortamını sağlayıp iki tarafı buluşturmak. Devlet kurumlarıyla ortak proje geliştirip, kadınlarımızın sigorta ve stopajını ödeyerek, önemli bir istihdam, gelir sağlayacak zemini oluşturacağız."

Yeni yatırım alanları

Sanayiciye, turizmciye yatırım alanlarını açmanın belediyenin görevi olduğuna dikkati çeken Nihat Zeybekci, "Yeni yatırım alanları belirlemez, altyapısını hazırlamaz, yatırım yapmak için kente geleni oradan oraya sürüklerseniz kırılgan ve hassas olan yatırımcıyı çekemezsiniz" dedi.

Ege Serbest Bölgesi'ni örnek göstererek küçük bir alanda 20 bin kişinin çalıştığını ve bölgenin 4.5 milyar dolar ticaret hacmine sahip olduğunu kaydeden Zeybekci şöyle devam etti:

"1 Nisan'dan itibaren benzeri serbest bölge sayısı artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Her türlü yatırımcının talep ettiği organize sanayi bölgelerinin kurulaması için önemli adımlar atacağız. Ayrıca en önemli projelerimiz arasında yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüs alanında dünyanın en cazip serbest Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi'ni hayata geçireceğiz. Emekli ve yaşlıların bakımına yönelik her türlü avantaja sahip ilimizde Uluslararası Geriatri Merkezini kuracağız. 4-5 yıldızlı otel sayısının en az iki katına ulaşmasını sağlayarak normal turistin yanında kongre turizmini de hareketlendireceğiz. Bayındır, Balçova, Bergama, Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Selçuk ilçelerimizdeki jeotermal kaynaklarımızı sağlık turizmine kazandıracağız. Tüm bu öncelikli çalışmalarımız ve yatırımcıya sağlayacağımız kolaylıklar, İzmir'i çekim merkezi haline getirecek ve on binlerce insanımıza da iş imkanı sağlayacak."

Zeybekci, AK Parti Kadın Kolları'nın Sevgililer Günü etkinliğini kapsamında, 50 yılı aşkın süredir evli çiftlerle bir araya geldi. Eşi Ayşen Zeybekci ile çiftlerle tek tek ilgilenen Zeybekci, İzmir'deki yaşlısından gencine herkesin yaşam kalitesini yükseltmek için çaba gösterdiğini ifade etti.

Gençlere, "Büyükleriniz sizin cennet hediyenizdir, kıymetini bilin" uyarısında bulunan Nihat Zeybekci, "Kaybettikten sonra anam dersin, babam dersin; ama yanında yoktur. Onları sevin, öyle bir mutlu edin ki kıyamette sizin şahidiniz olsun. Dünyada başka hiçbir din, inanç yoktur cennet anaların ayağı altındadır diyen, oruç tut, namaz kıl, zekat ver, hacca git gibi dini emirlerle birlikte anaya-babaya itaat et diyen. Biz de bu emri bilenlerdeniz" dedi.

Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 14 Şubat nedeniyle kadınlara gül hediye etti, İl Kültür Müdürlüğü'nce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konserine katıldı.

