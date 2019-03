Nihat Zeybekci: "Çocuklarımızı Sokaktan Kurtaracağız"

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim dönemi boyunca uğramadığı semt bırakmadığı İzmir'de, karşılaştığı olumsuz manzaralardan çok etkilendiğini söylerken, 1 Nisan'dan sonra da İzmir'e hizmetkar belediyeciliğin hakim olacağını, çocukları sokağa mahkum edilmişlikten kurtaracaklarını ifade etti.



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim dönemi özellikle metropolde bulunan Karabağlar, Buca ve Bornova'nın arka sokaklarında dolaşırken karşılaştığı hava kirliliği, trafik, ulaşım, düzensiz şehirleşme manzarasının yanında spor alanları ve sosyal yaşam alanlarının eksikliğinden büyük rahatsızlık duyduğunu aktaran Zeybekci, Karabağlar ilçesi örneğini vererek, "İzmir'in merkezindeki Karabağlar ilçesi 500 bin nüfusuyla, bugün Türkiye'deki birçok ilden büyük. Ama maalesef bir tek spor salonu yok, bir tek sinema salonu, tiyatro salonu, kongre merkezi yok, ailelerin, çocukların gidebileceği bir yeşil alanı yok. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Rahmetli anam 'oğlum içinde kurt olacak, kurt' derdi. İnsanın içinde kurt yani dert, sevda yoksa bu manzaralara kayıtsız kalabiliyor demek ki. İzmir'in çevre ilçelerinde de durum farklı değil" diye konuştu.



İzmir'in gençlere yönelik tasarlanmadığını, yerel yöneticilerin bu manzarayı umursamadıklarını, 'hizmet etmesem de seçilirim' düşüncesiyle hareket ettiklerinden vatandaşın dertlerine kayıtsız kaldıklarını aktaran Zeybekci, 1 Nisan'dan sonra İzmir'e hizmetkar belediyeciliğin hakim olacağını, çocukları sokağa mahkum edilmişlikten kurtaracaklarını belirtti.



"İmkansızlıkları yaşadım"



"Çocukluğumda spora yatkındım ama spor ayakkabının olmamasının, imkanlarının olmamasının ne demek olduğunu yaşadım" diye devam eden Zeybekci, "Denizli Belediye Başkanlığı'nda ilk icraatlarımdan biri de 100 basketbol ve çok amaçlı oyun sahalarının yapılması oldu. Sokak arası da olsa çocukların spor yapabilecekleri, basketbol oynayabilecekleri bir alanı mahalleye kazandırma hedefiyle hareket ettik. Kente kazandırdığımız devasa parkların hepsinde çok güzel spor alanları var. '10 numara İzmir'deki başlıklarımızdan biri de 'şampiyonlar İzmir'den çıkar' sloganıyla çocuklarımıza yönelik. Her 25 bin nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeye bir spor salonu, her 50 bine ise yüzme havuzu ile gençlik merkezi yapacağız. Yaklaşık 200 spor salonu 70 yüzme havuzundan bahsediyoruz" dedi.



"Yüzlerce halı saha, hatta yeterli alan yoksa yarım basket sahası yapacağız" diyerek iddialı konuşan Zeybekci, "Yeter ki çocuklarımız sporla uğraşsın, enerjisini harcayabilsin. Bunları belediyenin bütçesiyle hayata geçirmek zor değil, belediyenin çok büyük bir bütçesi var. ve çocuklar ihmal edilemez. Sporla, hobiyle, ilgi alanıyla meşgul olması çok önemli. Bu meşguliyet, çocukları başkalarının menfaat alanlarına ya da kontrolsüz alana çekilmek istenmesinin önüne geçecektir" şeklinde konuştu.



Hizmet önceliklerinde gençlerin de yer aldığını ifade eden Zeybekci, spor kulüplerine de tam destek vereceklerini bildirerek "Amatör kulüplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Okulların spor donatılarını, malzeme ihtiyaçlarını da sağlayacağız. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını da milyon metrekarelik bahçelerle 10 katına çıkaracağız" dedi.



Marble 2019 kurdelesini kesti



Marble İzmir 2019 Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına da katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, fuarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından kapıda karşılandı. Fuarlara sağlanan desteklerle ilgili sohbet eden Zeybekci ve Kocaoğlu, daha sonra AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve sektör temsilcileriyle birlikte Marble 2019'un açılış kurdelesini kesti. Zeybekci, daha sonra stantları gezerek, şirket yetkililerinden mermer sektörünün son durumu hakkında bilgi aldı.



Eşrefpaşa ve Bozyaka'ya ziyaret



Konak ilçesinin Eşrefpaşa, Karabağlar ilçesinin ise Bozyaka semtlerinde esnafı dolaşan Nihat Zeybekci'yi vatandaşlar çaya, sohbete davet etti, yoldan geçen minibüs, taksi ve otomobil sürücüleri de korna çalarak ya da durup "Seninleyiz başkanım" diyerek desteklerini dile getirdi.



Zeybekci'yi aralarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar "Nihat bey kazanın, yeter artık", "İnşallah bu sene olacak", "İzmir hep aynı, hatta geri gitti. Bu sefer kazanacaksınız, İzmir'e hizmet gelecek", "Bir çivi çakmadılar İzmir'e", "Gönül istiyor ki değişsin; hizmet için değişim şart", "Kanal taşıyor dükkanları su basıyor. İnşallah bu zihniyet değişecek", "Allah muvaffak eyler inşallah, inşallah kazanırsınız", "Oturdukları binayı bile Osman Kibar yaptı, kaç yıldır bir şey yaptıkları yok", "İzmir'in birikmiş sorunları var başkanım, çözümü için gelmenizi istiyoruz", "Alın artık şu İzmir'i", " İnşallah siz kazanırsınız", "Köyden kurtarın bizi başkanım büyükşehir yapın. Daha önce hizmet fırsatını kaçırdık bu kez kaçmayacak inşallah" yorumlarında bulunarak desteklerini iletti.



Zeybekci ise vatandaşlara "O sene bu sene", "İzmir'i almaya değil, kendimizi vermeye geldik", "İzmir'i siz kurtaracaksınız, biz hizmetkar olacağız" yanıtlarını verdi.



"Kimse işten çıkmayacak"



Bazı vatandaşların da karşılaştıkları belediyecilik hizmetleriyle ilgili şikayet ve talepleri üzerine Zeybekci, "Şu an belediye başkanı ben değilim, 1 Nisan'dan sonra inşallah tüm bu sorunlar ortadan kalkacak inşallah. Seçimlerden sonra da sıkça aranızda olacağım, bunu Denizli'de tanıdığınız varsa doğrulatabilirsiniz" diye konuştu.



Bir belediye çalışanının "belediye çalışanlarının işten çıkarılacağı" söylentisinin yayıldığını aktarması üzerine Zeybekci, bu yalanı çıkaranların belli olduğunu, kimsenin aşıyla ekmeğiyle oynanmayacağını garanti ettiğini dile getirerek "Nihat Zeybekci sözü" dedi. Zeybekci, kendisine elma hediye eden vatandaşa teşekkür ederek, "Günün en güzel hediyesi bu oldu" ifadelerini kullandı. - İZMİR

