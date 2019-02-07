Nihat Zeybekci'den '10 Numara İzmir' Projeleri

Nihat Zeybekci'den '10 Numara İzmir' projeleri "Biz öyle bir hikaye yazdık ki bir İzmir hikayesi yazdık"İZMİR - AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, merakla beklenen '10 Numara İzmir' projelerini 10 ana başlık halinde duyurdu.

Nihat Zeybekci'den '10 Numara İzmir' projeleri

"Biz öyle bir hikaye yazdık ki bir İzmir hikayesi yazdık"



İZMİR - AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, merakla beklenen '10 Numara İzmir' projelerini 10 ana başlık halinde duyurdu. Zeybekci'nin insan odaklı projelerinde ulaşım, altyapı, sosyal, yeşili, çevreyi önceleyen, istihdama, kadınlara, gençlere yönelik, sanayi ve ekonomik kalkınmayı hedefleyen, muasır medeniyeti yakalayacak, akıllı şehir konseptine uygun somut projeler dikkat çekti.

Balçova ilçesindeki Kaya Termal Otel'de projelerini açıklayan Zeybekci için salona dev bir sahne kuruldu. Sahnenin arkasında mavi fon üzerine '10 Numara İzmir' yazıldı. Sahne arkasındaki 5 led ekrana projeler tek tek yansıtıldı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, MHP İl Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra İzmir milletvekilleri, belediye başkan adayları, il yöneticileri, partili kadınları ve gençler medya ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

"Düğünümüze hoş geldiniz"

"Derneğimize, düğünümüze katılımızdan dolayı hoş geldiniz" diye sözlerine başlayan AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Buradaki bütün projeleri biz halledeceğiz. Eğer inancınız, sevdanız eğer rahmetli anamın dediği gibi, 'Oğlum içinde kurt olacak kurt', dertli olacaksın aşık olacaksın. Ama önce nasıl bir hikaye yazmamız gerekiyor, bunu tespit etmemiz gerekiyor. Bu hikayeyi birlikte yazdık. Biz öyle bir hikaye yazdık ki bir İzmir hikayesi yazdık. İzmir, doğuştan dünyanın en güzel şehir. İzmir'i sadece il sınırlarıyla sınırlandırmayalım. İzmir Anadolu'nun vitrinidir, sunum yeridir. İpek yolunun girişi ve çıkış kapısıdır" dedi.

"Hayat tarzı değil hayat kalitesi problemi vardır"

İzmir'de çözümlenmesi beklenen birçok sorun olduğuna işaret eden Zeybekci, Tek dilediğimiz 'İzmirliyim' diyen herkesin 'Ben İzmirliyim' diye gurur duyduğunda, şampiyonlar İzmir'den çıkar dendiğinde, hayat İzmir'de güzel dediğimizde İzmir'de yaşayan çağı ıskalamıyoruz. Dünyanın en önemli mega projeleriyle İzmir'e doğru yaklaşıyoruz. Her yol İzmir'e çıkar diyoruz. İzmir'i neden güzel kıza veya Şirin'e benzetiyorsunuz derken, tarihçiler de böyle benzetmiş. Smyrna zaten en güzel demek. Tarihçiler bu ismi vermiş. Ferhat dağları dele dele gelirken, zavallı Şirin'in hali pek iyi değil. Meselelere baktığımızda durumu iyi değil. 27 Kasım'da ilk yola çıkarken söylediğimiz gibi hedefimizde kimse yok. Ferhat dağları dele dele geldiğinde İzmir ne yapmalı? İzmir'i dinledik. İzmir'i, İzmirli'nin gözlerinden görmeye çalıştık. 30 ilçenin her köşesine gittik. Sadece fiziki ortamda değil, sanal ortamda da "Sosyal Medya"dan yararlanarak nabız tuttuk. Binlerce insanımızdan on binlerce mesaj aldık, iletişime geçtik. "Gönüller yapmaya geldik" diyoruz her seferinde. İşte bunu yapabilmek için hayatlara dokunduk. 'İzmir'i sattırmayacağız' diyorlar. Bizim aklımızdan öyle bir şey geçmedi ki senin aklında öyle bir şey geçtiyse onu bilemiyorum" diye konuştu.

Zeybekci oyları İzmir'e verme çağrısında bulunarak,, "Oyunuzu İzmir'e verin, İzmir'İn buna ihtiyacı var. Bu bir yerel seçim eliyor, 52 gün sonra. Bu şehir bir tercihte bulunacak. İzmir geleceğinin tercihinde bulunacak. Ne olur doğru tartışalım, İzmir'in meselelerini, geleceğini tartışalım, İzmir'de bazı meselelerin ne olur tabirimi maruz görün bazı beceriksizliklerin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyin. İzmir'i İzmirliler kurtaracak. Onlar kurtardıktan sonra bize düşen hizmetkar olmak. İzmir'in meselelerini tartışırken, bazı şeyler getiriyorlar ya gündeme. İzmir'in hayat tarzı problemi yoktur, hayat kalitesi problemi vardır.Eğer İzmir'de hayat tarzı problemi getiren varsa. Bunun en kibar tabiriyle saygısızlıktır, hakarettir, haksızlıktır" dedi.



Zeybekci'nin açıkladığı "Her yol İzmir'e çıkar", "Dünyaya açılmak İzmir'den başlar", "İzmir'de çalışan kazanır", "Mavinin yeşille buluştuğu yer İzmir'dir", "İzmir tarihe sahip çıkar", "sahne ışıkları İzmir'de hiç sönmez", "İzmir'de yaşamak şehirli olmaktır", "Şampiyonlar İzmir'den çıkar", "Milano değil, Barselona değil, İzmir!" ve "Hayat İzmir'de güzel" şeklinde 10 başlıkta hazırlanan 63 projede dikkat çekenler şöyle:

Körfezin iki yakası birbirine bağlanacak

*Çanakkale- İstanbul, Ankara-Antalya otoyolları ile İzmir bir ulaşım merkezi haline dönüştürülecek.

*İzmir'in kuzeyi ve doğu hattı arasında ikinci çevre yolu İzmir'in trafiğini rahatlatacak.

*Balçova- Çiğli arasında Karayolu ve Raylı Körfez Geçişi yapılacak. İzmir körfezinin iki yakası birbirine bağlanacak.

*Yapılacak çok sayıda alt ve üst geçitler ile İzmir trafiği rahatlayacak.

Kötü koku problemine karşı koruma planı

*Mevcut metro hattına 136 km, İZBAN hattına 70 km, tramvay hattına 18 kilometrelik ilave yapılarak bu hatlar İzmir'i saracak.

*Çandarlı Kuzey Ege Limanı Projesi, Alsancak Kruvaziyer Limanı, 6 yeni Marina, Balıkçılar limanı gibi projelerle İzmir Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olacak.

*Serbest Bölgeler Organize sanayi bölgesi, Bilim ve Teknoloji ve Yazılım Vadisi, Gıda ve Tarım Teknolojileri Vadisi, Süt ve Süt Ürünleri Bölgesi İzmir'in ekonomisini canlandıracak.

*İzmir'in katı atık sorununa çözüm bulacak Ayrıştırma, Depolama, Geri Dönüştürme ve Enerji Üretme Projesi ile bu sorun tarihe karışacak.

*Körfezdeki kötü koku problemine karşı Körfez Koruma ve Kullanma Planı hayata geçirilecek.

*İzmir'de çeşmelerden akan suyun içilmesi için içme suyu hattı ve ve tesisleri modern hale gelecek. Yüksek su faturaları sorunu için 0 ile 20 ton su tüketiminde yüzde 50 indirime gidilerek sağlanacak.

*Yağmur suyunun tamamen kanalizasyon hatlarına verilmesinden kaynaklanan fiziki problemler çözülecek. Yağmur suyu hatları şehrin tamamına yayılacak, kanalizasyon hatları yenilenecek. Yağmur suyu ve kanalizasyon artık birbirine karışmayacak.

8 millet bahçesi

*Akıllı Kent İzmir, Örnek Mimari Şehirler İzmir'in çehresini değiştirecek.

*İzmir'e 8 adet Millet Bahçesi yapılacak.

*Urla ilçesi açıklarında bulunan 6 adanın üzerine yapılaşma olmadan korunacak.

*Kemeraltı ve Damlacık'ta restorasyon gerçekleştirilecek, Yeşildere vadisi ve Kadifekale Teleferik Projesi kent turizmine katkı sağlayacak.

*Dünyanın sayılı ve Türkiye'nin en büyük arkeoloji ve medeniyetleri müzesi bölgeye kazandırılacak.

*Geliştirilen kültür projeleriyle İzmir'in önemli sanatçıları İzmir'de yetiştirilecek.

*Kent Enstitüleri ile nitelikli genç iş gücünün yetiştirilmesi sağlanacak. Gençler sağlık, turizm ve hizmet sektörünün lokomotifi olacak.

Kültürpark duvarları yıkılarak halka açılacak

*İzmir'e mevcut Atatürk Olimpiyat Stadının yerine dünyanın en modern olimpiyat stadı yapılacak.

*4 ve 5 yıldızlı otellerin sayısı artacak. Termal turizm merkezleri kurulacak.

*Emekli ve yaşlıların bakımı için uluslararası Geriatri Merkezi İzmir'e kazandırılacak.

*Sokak hayvanlarının korunması için hayvan zabıtası ve mobil sağlık ekipleri oluşturulacak.

*İzmir yılın 365 günü fuar organizasyonları gerçekleştiren bir şehir haline gelecek. Kültürpark'ta eski fuar alanının nostaljisi korunacak, her yıl 10 gün süren bir uluslararası festival organizasyonu düzenlenecek. Duvarları yıkılarak halka açılacak.

*Kadın Eğitim, İstihdam ve İş Merkezleri; 20 bin kadına iş ve eğitim imkanı verilerek hayatın her alanında olmaları sağlanacak.

*İzmir sınırları içerisinde yer alan tüm amatör spor kulüpleri her türlü branşta şartsız desteklenecek. Kulüplere profesyonel branşlarda da, yerli sporcu hassasiyeti çerçevesinde destek verilecek.

*Çeşme Ekrem Pakdemirli Havalimanı; havacılık sporlarında da kullanılacak ilk ve tek sivil havacılık merkezi haline getirilecek.

*Akıllı Otoparklar: Şehrin en önemli sorunları arasındaki otopark yetersizliği ne karşı, geneli yer altında inşa edilecek, işlevsel, pratik yeni otopark alanlarıyla çözülecek. Otapark kapasitesi 5 yıl içinde 80 bin araçlık potansiyele ulaşılacak.Tüm kapalı otoparklarla, yol kenarı parklarının ilk 15 dakikası ücretsiz olacak.

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