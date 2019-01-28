Nihat Zeybekci'den 'Tunç Soyer' Yorumu: Biz İşimize Bakıyoruz

CHP'den 31 Mart yerel seçimi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gösterilmesini değerlendiren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, "Biz işimize bakıyoruz.

CHP'den 31 Mart yerel seçimi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gösterilmesini değerlendiren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, "Biz işimize bakıyoruz. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum kendisini" dedi.



AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar'ın cenaze töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç Soyer'in, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklandığı hatırlatılıp, düşüncesi sorulan Zeybekci, "Valla biz işimize bakıyoruz. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum kendisini" diye konuştu.



'YALNIZ GİTMESİNDE FAYDA VAR'



Bir basın mensubunun, CHP'nin adayı Soyer'in kendisini Kemeraltı Çarşısı'nda yemeğe davet edeceği yönündeki açıklamasının basına yansıdığını belirttiği Zeybekci, "Böyle bir şey duymadım. Ben Kemeraltı'na hep gidiyorum, orada zaten yemek yiyorum. Yaklaşık 10 defa gittik. Küçük esnaf lokantalarını da seviyorum. Ama bence yalnız gitmesinde fayda var; çünkü vatandaşların yalnızken kendisine söyleyecekleri vardır" dedi.



- İzmir

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