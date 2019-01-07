Son Dakika Haberleri: Nihat Zeybekci, İzmir Adayları ile Bir Araya Geldi

Nihat Zeybekci, İzmir Adayları ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kentte 'Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları belirlendikten sonra ilk toplantısını yaptı.

Nihat Zeybekci, İzmir Adayları ile Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kentte 'Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları belirlendikten sonra ilk toplantısını yaptı. Adaylarla partisinin İl Başkanlığında bir araya gelen Zeybekci, "Bugün bir tanışma ve 'Bismillah' deme toplantısıydı" dedi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise Zeybekci'ye süreci kendisinin yönetmesi için yetki verdiklerini  belirtti.

Cumhur İttifakı, İzmir'deki 30 ilçede belediye başkan adayını açıkladı. 5'i MHP'den, 25'i AK Parti'den olan adaylar, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün de katıldığı toplantı, basına kapalı yapıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları konusunda sunumların yapıldığını aktardı. Zeybekci, "Özellikle bugün bir tanışma ve 'Bismillah' deme toplantısıydı. O kadar. Değerli il başkanlarımıza da, bu konuda arkadaşlarımızı cesaretlendiren, teşvik eden yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ÇOK İYİ BİR UYUM İÇERİSİNDEYİZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise toplantının iyi geçtiğini belirtti. Şengül, "Önümüzdeki süreçle ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceğimiz, ne yapacağımız konusunda beraber bir değerlendirme yaptık. Herkes kendi düşüncelerini paylaştı. Cumhur İttifakı'nın İzmir'de Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir uyum içerisindeyiz. İl bazındaki uyum ve iş birliğinin aynı şekilde ilçelere de yansıyacağını biliyoruz. İlerleyen günlerde ortaya çıkabilecek ufak tefek sorunlara karşı nasıl müdahale edeceğimiz konusunda sürekli istişare edeceğiz. İnanıyorum ki; Cumhur İttifakı olarak İzmir'e damga vuracağız ve ciddi başarı sağlayacağız. Cumhur İttifakı'nın adayı Nihat Zeybekci ile nasıl AK Parti teşkilatları ile çalışma yapıyorsak aynı şekilde, MHP il ve ilçe teşkilatların da içinde olacağı gruplar kurulacak. Ciddi anlamda yükü paylaşacağımıza inanıyorum" dedi.

'YETKİYİ ZEYBEKCİ'YE VERDİK'

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de İzmir'de kazanacaklarını belirterek, "Cumhur İttifakı safları sıklaştırarak yoluna devam ediyor. Güzel bir görüş alışverişinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın önerilerini aldık. Birlikte çalışacağız. Süreci birlikte yöneteceğiz, hatta Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız süreci kendisi yönetecek. Biz bu yetkiyi il başkanları olarak kendisine verdik" diye konuştu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:57 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, MHP, İzmir, Politika
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