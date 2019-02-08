Nihat Zeybekçi, İzmir İçin Hedeflerini Açıkladı!

Bu sabah Show Radyo ve Viva Radyo'nun ortak yayınında Özay Şendir ile 'İnce Ayar' programına konuk olan AK parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı '' Nihat Zeybekçi ''program içerisin de İzmir'e özel yapılacak olan projeleri, çalışmaları veyerel seçimlerle ilgili konuştu.

İzmir'in Marka Şehir olması için hedefleriniz nelerdir? sorusuna;

Nihat Zeybekçi: '' Nasıl bir İzmir istediğimize biz karar vereceğiz. 21'çi yüzyılın Türkiye'sinde nasıl bir İzmir tahmin ediyoruz bunlar için '' Ticaret ve Ekonomik'' bunların beraberinde her anlamda bütün değişikliklere kendini hazırlayan bir İzmir olmasını istiyoruz. Marka olduğumuz bazı alanlar var ve bence yaradılıştan dünyanın en güzel şehir'i İzmir'dir diye düşünüyorum '' dedi.

'' Nüfusu 5 Milyon'dan fazla ortalamaya sahip olan bir şehir'in maalesef katı atıklarını dağlara, derelere ve ovalara atan ilkel bir görüntüsü var. Maalesef şu anda yağan yağmurla beraber tüm yağmur sularının kanalizasyona verilmesi ve arıtılması tamamen sıfır olmuş durumda. Kent'in atık sularının tabiata ve denize serbestçe akıtılıyor. Trafikle ilgili, hava kirliliği ve yollarla ilgili bir çok vatandaşların şikayetleri olduğunu biliyoruz. Bunlarla alakalı bir çok proje çalışmalarımız var. İzmir'in Turizm, Lojistik, Üretim, Sanayi ve Gıdayla ilgili merkezi bir şehir olmasını hedefliyoruz'' dedi.

'' İzmir'de atıkların tabiata gitmemesi bunların geri dönüşümlerle ekonomiye, enerjiye dönüştürülmesi ile beraber en son modern depolama şeklinde yaptığımız depolama esnasına da oluşan gazların enerjide ve üretimde kullanılmasını hedefliyoruz'' dedi

'' İzmir'in kültür turizmi, sağlık turizmi, kongre turizmi, ticari ve tarım turizmleri ile en yüksek katma değerler yapacağımız turizm alanlarıdır. Eski İzmir festivallerini fuar festivallerini hep beraber yeniden canlandırmış olacağız'' dedi.