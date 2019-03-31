Son Dakika Haberleri: Nihat Zeybekci Oyunu Kullandı

Nihat Zeybekci Oyunu Kullandı

27 dakika önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, bugüne kadar milletin iradesi üzerinde hiçbir irade tanımadıklarını belirterek, "Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, bugüne kadar milletin iradesi üzerinde hiçbir irade tanımadıklarını belirterek, "Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır. Milletimiz isabetli karar verecektir." dedi.

Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ve çocuklarıyla oyunu kullanmak için Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokuluna geldi. Zeybekci'ye AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile il başkanları da eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Zeybekci "İzmir kazansın" diye yola çıktıklarını belirterek gönüller yapmak istediklerini ve 4 aylık seçim kampanyası sonunda oy kullandıklarını ifade etti.

Zeybekci, şunları kaydetti:

"Milletimizin iradesi üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır. Milletimiz isabetli karar verecektir. Temenni ediyoruz ki İzmirimiz 21. yüzyıldaki şehirler yarışındaki yerini alsın diye gayret gösterdik. Sonuçları itibariyle de İzmirimiz için hayırlı olan dolayısıyla Türkiyemiz için hayırlı olan seçim sonuçları çıksın inşallah diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İzmirlilere şunu diyoruz. İzmir kazansın. Oyunuzu sadece ve sadece kendinize, İzmirinize ve geleceğinize verin diyorum."

Aysen Zeybekci de kazananın İzmir olmasını dilediklerini ifade ederek, "Bütün sonuçlar hem Türkiye'ye hem İzmirimize hayırlı olsun." dedi.

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Muhabir Meriç Ürer
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:49 Kaynak: AA

AK Parti, İzmir, Nihat Zeybekci, Güncel
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