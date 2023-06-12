Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdikten sonra ilk açıklamayı yaptı: Gayet iyiyiz - Son Dakika
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Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdikten sonra ilk açıklamayı yaptı: Gayet iyiyiz

13.06.2023 00:15

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Muğla'nın Ulu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetiyle trafik kazası geçirdi. Zeybekci ve arkadaşı yaralandı ancak sağlık durumları iyi. Zeybekci, kazanın ardından yaptığı açıklamada, 'Gayet iyiyiz merak etmeyin' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Muğla'nın Ulu ilçesinde trafik kazası geçirdi. Muğla'dan Denizli yönüne doğru seyir halinde olan Zeybekci'nin kullandığı 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin

ZEYBEKCİ'NİN DURUMU İYİ

Pick-up tipi kamyonet, şarampole devrildi. Araçtan fırlayan Zeybekci ve arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan Zeybekci ve arkadaşı İbrahim Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeybekci ve arkadaşının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin

ZEYBEKCİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kazanın ardından Zeybekci'den ilk açıklama geldi. Zeybekci şunları söyledi: "Değerli dostlar. Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. Bir kaza geçirdik. Gayet iyiyiz merak etmeyin. Merak edip de arayan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Özellikle yakından gelmeye çalışan dostlara da, hiç gerek yok. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri korusun. Allah'a emanet olun."

Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin
Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin
Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin
Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin
Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin
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Nihat Zeybekci, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdikten sonra ilk açıklamayı yaptı: Gayet iyiyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdikten sonra ilk açıklamayı yaptı: Gayet iyiyiz - Son Dakika
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