Nihavent makamının en güzel eserlerini, renklere dokunarak çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nihavent makamının en güzel eserlerini, renklere dokunarak çaldılar - Son Dakika

Nihavent makamının en güzel eserlerini, renklere dokunarak çaldılar

6 saat önce

Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası, Maltepe Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen "Nihavent Buluşmaları" etkinliğinde sahne aldı.

Nihavent makamının en güzel eserlerini, renklere dokunarak çaldılar, System.String[]

Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası, Maltepe Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen "Nihavent Buluşmaları" etkinliğinde sahne aldı. Konsere gelenler, renklerle uygulanan metot ile enstrüman çalan orkestranın performansını, uzun süre ayakta alkışladı.


"Renkler ve Şekiller ile Çalgı Öğretimi" metodu ile işitme engellilerin müzik yapabilmesini mümkün kılan Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası, Maltepe Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen "Nihavent Buluşmaları" etkinliği kapsamında Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir'in şefliğinde sahne aldı. Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte işitme engelli bireylerden oluşan orkestra üyeleri, Ederlezi, Bingöl Halayı, Altın Yüzük Var Benim, Gülnihal ve Dere Geliyor Dere gibi sevilen eserleri icra ederek, tüm dünyaya bir kez daha engelsiz yaşam mesajını verdi. Konser salonunu hınca hınç dolduran kalabalığın da müziğin ritmine kendilerini kaptırarak sıklıkla eşlik ettiği performans, uzun süre ayakta alkışlandı.


Konserin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen sahneye çıkarak bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu: "Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in sevgi ve selamlarını getirdim. 2014 yılında kurulan Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası ile dünyada ilk kez işitme engelli kardeşlerimiz, renklerle uygulanan metot yöntemiyle enstrüman çalmayı öğrendi. Çok farklı yaş gruplarında öğrencilerimiz, değerli hocamız Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir'in eğitmenliğinde birbirinden güzel eserlere hayat vererek bir anlamda da önlerindeki en büyük engeli -yapamazlar- ön yargısını kırarak çok kıymetli mesajlar verdiler, vermeye devam ediyorlar. Gerek İşitme Engelliler Orkestrası ile gerekse engelli kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik yaşamda etkin rol almaları için Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in vizyonunda engelsiz yaşama dair mesajlarımızı, yaptığımız çalışmalarla duyurmaya devam edeceğiz" dedi.


Konuşmaların ardından Maltepe Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası'na plaket takdiminde bulunuldu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
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