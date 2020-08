Nihayet öğretmenden öğrencilerine duygulandıran mesaj - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesi Gönül Yavuz İlkokulu 3-D sınıfı öğretmeni Nihayet Sarıbıyık Say, sosyal medya hesabından öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının fotoğrafını sıralar üzerinde paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitim konusunda gecikme yaşanacağını bildirdi. 31 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak olan uzaktan eğitim sonunda yine Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın alacağı karar doğrultusunda öğrenciler okullarına gidecekler. Ancak öğrencilerinden 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren uzak kalan öğretmenler duygusal mesajlar paylaşarak öğrencilerine olan özlemlerini her fırsatta dile getiriyorlar. Akçakoca ilçesi Gönül Yavuz İlkokulu 3-D sınıfı öğretmeni Nihayet Sarıbıyık Say da öğrencilere her yıl dağıtılan ücretsiz ders kitaplarını öğrencilerinin oturduğu sıralar üzerine özenle yerleştirerek fotoğrafladı ve sosyal medya hesabından, "Ders kitaplarımız sınıflarımızda. Lakin sınıflarımız asıl aktörlerini yani sevgili öğrencilerimizi hasretle bekler. #Öğrencilerim" mesajını yayınlandı.