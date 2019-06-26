Son Dakika Haberleri: Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı

9 dakika önce

Dünya Göç Örgütü (IOM), 2016'dan bu yana Libya üzerinden Avrupa'ya gitmek isterken Nijer'deki Sahra Çölü'nde mahsur kalan 20 bin göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı, System.String[]
Dünya Göç Örgütü (IOM), 2016'dan bu yana Libya üzerinden Avrupa'ya gitmek isterken Nijer'deki Sahra Çölü'nde mahsur kalan 20 bin göçmenin kurtarıldığını bildirdi.
IOM'dan yapılan açıklamada, Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmak amacıyla geçmeye çalıştıkları Nijer çölünde kaybolan 406 kişinin 15 Haziran'da kurtarıldığı belirtildi.
Kurtarılan kişilerin çoğunluğunun Gine Cumhuriyeti, Mali ve Fildişi Sahilleri gibi 14 Batı Afrika ülkesinden geldiği kaydedilen açıklamada, göçmenlerin kabul merkezine götürülerek gıda ve tıbbi yardım aldıkları ifade edildi.
Açıklamada, Nisan 2016'dan bu yana Nijer çölünde mahsur kalarak kurtarılan göçmen sayısının 20 bini bulduğu ifade edildi.
Her yıl, Libya ve Cezayir üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen binlerce kişi, Sahra Çölü'nü geçmeye çalışıyor. Çölü geçmeye çalışırken binlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:19 Kaynak: AA
sahra çölü, libya, avrupa, nijer, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği Son dakika! Devlet Bahçeli, Nagehan Alçı'nın canlı yayındaki "Öcalan" iddiasına çok sert yanıt verdi 23 Haziran'ı bilen anketçi Bekir Ağırdır, AK Parti'nin kaybetme nedenlerini anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:28:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]