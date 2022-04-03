Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Fransa ile Barkhane operasyonunu henüz konuşmadıklarını belirtti - Son Dakika

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Fransa'nın Mali'de sonlandırdığı Barkhane operasyonunu Nijer'e taşıma isteği konusunda bu ülkeyle henüz görüşmediklerini söyledi.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Fransız TV5 kanalına verdiği özel mülakatta, Sahel'deki güvenlik sorunu ve son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sahel'de terörle mücadelede iş birliği amacıyla kurulan Mali, Nijer, Moritanya, Çad ve Burkina Faso'nun oluşturduğu G5 Sahel Gücünün son dönemde çıkmaza girdiğini kaydeden Bazoum, söz konusu ülkelerin ordularıyla ortak operasyonu mümkün kılan bir model üzerinde çalışmak gerektiğini kaydetti.

Bazoum, terörle mücadelede silahlı gruplarla diyalog kapsamında, terör şüphelilerinin serbest bırakıldığını ancak bu kişilerin örgüt lideri olmadığı ve herhangi bir saldırıda yer almadığının altını çizdi.

Son dönemde Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Wagner paralı askerlerinin Nijer açısında sorun olup olmadığı yönündeki bir soruya Bazoum şu yanıtı verdi:

"Paralı güvenlik şirketlerine ödeme yapacak imkanımız yok. Üstelik bu durumu da oldukça pragmatik buluyorum. Bu şirketlere ödenecek parayı ordumuzun kapasitesini geliştirmeye harcamak daha mantıklı değil mi? Üstelik söz konusu bu şirket bırakın barış getirmeyi aksine gittiği yerde gerginlik yaratma konusunda kötü bir üne sahip. Dolayısıyla böyle bir yönteme başvurmak iyi bir seçim değil."

"Fransa ile askeri operasyonlar konusunu henüz konuşmadık"

Bazoum, Fransa'nın, Mali'de yürüttüğü Barkhane operasyonu ve Takuba Görev Gücünü, Nijer'de yeniden konuşlandırma isteğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Nijer Cumhurbaşkanı, "Henüz Fransa ile bu konunun siyasi, operasyonel ve teknik boyutunu konuşmadık. Şu an için Mali'den çekilme süreciyle meşguller. Bizim önceliğimiz ise halkımızın güvenliği. Bu güvenliği nasıl ve kimlerle sağlarız, bu da biz seçilmişlerin görevi." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelede asıl sorumluluğun bölge ülkelerinde olduğu, yabancı partnerlerin ancak destek sağladığının altını çizen Bazom, "Bazı Afrikalıların, Avrupa'dan bizim yerimize savaşmasını istemesinden rahatsızım. Barkhane'nin varlığının bir şey değiştirmediğini söylüyorlar. Ben de Avrupa Birliği'nin 40 bin Malili askeri eğittiğini söylüyorum. Güvenmeniz gereken onlar." değerlendirmesinde bulundu.