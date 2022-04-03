Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Fransa ile Barkhane operasyonunu henüz konuşmadıklarını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Fransa ile Barkhane operasyonunu henüz konuşmadıklarını belirtti

03.04.2022 19:15
Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Fransa ile Barkhane operasyonunu henüz konuşmadıklarını belirtti

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Fransa'nın Mali'de sonlandırdığı Barkhane operasyonunu Nijer'e taşıma isteği konusunda bu ülkeyle henüz görüşmediklerini söyledi.

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Fransa'nın Mali'de sonlandırdığı Barkhane operasyonunu Nijer'e taşıma isteği konusunda bu ülkeyle henüz görüşmediklerini söyledi.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Fransız TV5 kanalına verdiği özel mülakatta, Sahel'deki güvenlik sorunu ve son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sahel'de terörle mücadelede iş birliği amacıyla kurulan Mali, Nijer, Moritanya, Çad ve Burkina Faso'nun oluşturduğu G5 Sahel Gücünün son dönemde çıkmaza girdiğini kaydeden Bazoum, söz konusu ülkelerin ordularıyla ortak operasyonu mümkün kılan bir model üzerinde çalışmak gerektiğini kaydetti.

Bazoum, terörle mücadelede silahlı gruplarla diyalog kapsamında, terör şüphelilerinin serbest bırakıldığını ancak bu kişilerin örgüt lideri olmadığı ve herhangi bir saldırıda yer almadığının altını çizdi.

Son dönemde Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Wagner paralı askerlerinin Nijer açısında sorun olup olmadığı yönündeki bir soruya Bazoum şu yanıtı verdi:

"Paralı güvenlik şirketlerine ödeme yapacak imkanımız yok. Üstelik bu durumu da oldukça pragmatik buluyorum. Bu şirketlere ödenecek parayı ordumuzun kapasitesini geliştirmeye harcamak daha mantıklı değil mi? Üstelik söz konusu bu şirket bırakın barış getirmeyi aksine gittiği yerde gerginlik yaratma konusunda kötü bir üne sahip. Dolayısıyla böyle bir yönteme başvurmak iyi bir seçim değil."

"Fransa ile askeri operasyonlar konusunu henüz konuşmadık"

Bazoum, Fransa'nın, Mali'de yürüttüğü Barkhane operasyonu ve Takuba Görev Gücünü, Nijer'de yeniden konuşlandırma isteğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Nijer Cumhurbaşkanı, "Henüz Fransa ile bu konunun siyasi, operasyonel ve teknik boyutunu konuşmadık. Şu an için Mali'den çekilme süreciyle meşguller. Bizim önceliğimiz ise halkımızın güvenliği. Bu güvenliği nasıl ve kimlerle sağlarız, bu da biz seçilmişlerin görevi." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelede asıl sorumluluğun bölge ülkelerinde olduğu, yabancı partnerlerin ancak destek sağladığının altını çizen Bazom, "Bazı Afrikalıların, Avrupa'dan bizim yerimize savaşmasını istemesinden rahatsızım. Barkhane'nin varlığının bir şey değiştirmediğini söylüyorlar. Ben de Avrupa Birliği'nin 40 bin Malili askeri eğittiğini söylüyorum. Güvenmeniz gereken onlar." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard'dan Nijer'e ziyaret Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard'dan Nijer'e ziyaret Nijer, Sahel'deki güvensizlikle mücadele için Nijerya'ya yardım çağrısında bulundu Nijer, Sahel'deki güvensizlikle mücadele için Nijerya'ya yardım çağrısında bulundu

cumhurbaşkanı, Burkina Faso, Fransa, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Fransa ile Barkhane operasyonunu henüz konuşmadıklarını belirtti - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
18:32 İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı
18:30 Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
18:07 Konyaspor Göztepe'yi 3-0 mağlup etti! Fenerbahçe'nin zirve sevinci yarım kaldı
17:44 Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti
17:36 Galatasaray'ın yıldızı Nelsson "6 kadını birbiriyle aldattım" sözlerini kendi söylemiş gibi paylaşan kullanıcıya tepki gösterdi
17:32 Ümit Özdağ otobüsteki Arapça yazılara tepki gösterdi: Böyle rezalet olur mu?
17:26 İlk olarak Konya'da denenecek! Tüm Türkiye'de geçerli "TRKart" dönemi başlıyor
17:04 Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 19:22:27. #1.11#
SON DAKİKA: Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Fransa ile Barkhane operasyonunu henüz konuşmadıklarını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement