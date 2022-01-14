Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'yı kabul etti - Son Dakika

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Bazoum ile Büyükelçi Arı, başkent Niamey'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Arı, görüşmede, Türk dış politikasındaki güncel konular, bölgesel ve uluslararası gündeme dair Türkiye'nin tutum ve görüşlerini Cumhurbaşkanı Bazoum'a aktardı.

İki ülke arasında her alanda gelişmekte olan ilişkilere de değinen Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da 16-18 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin sonuçları ve 2022-2026 Eylem Planı hakkında Bazoum'a bilgi verdi.

Arı, gelecek dönemde yeni iş birliği alanlarının zirveyletespit edildiğini, iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında bu temelde temasların artırılacağını söyledi.

Büyükelçi Arı, Nijer Cumhurbaşkanına Türkiye'nin 2022 yılında ev sahipliği yapacağı bazı uluslararası toplantılar hakkında da ayrıca bilgi aktardı.