Nijer Cumhuriyeti heyetinden Başkan Ekrem Yüce'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Nijer Cumhuriyeti heyetinden Başkan Ekrem Yüce'ye ziyaret - Son Dakika

Nijer Cumhuriyeti heyetinden Başkan Ekrem Yüce'ye ziyaret

7 saat önce

Nijer Cumhuriyeti heyetinin ziyaretinde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Cennet şehrimizde sizleri ağırlamaktan çok şeref duyduğumuzu ve mutlu olduğumuzu ifade ediyorum" dedi.

Nijer Cumhuriyeti heyetinden Başkan Ekrem Yüce'ye ziyaret, System.String[]

Nijer Cumhuriyeti heyetinin ziyaretinde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Cennet şehrimizde sizleri ağırlamaktan çok şeref duyduğumuzu ve mutlu olduğumuzu ifade ediyorum" dedi.


Nijer Sanayi Bakanı Malam Zeinadou Amirou, Nijer Ankara Büyükelçisi Salau Adama Gazibo başta olmak üzere Nijer Cumhuriyeti heyeti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti. Hoş sohbet eşliğinde gerçekleşen sohbette Başkan Yüce, misafirlerine Sakarya'yı tanıttı. Gerçekleşen ziyarette Başkan Yüce yaptığı açıklamada, "Gıda sanayinde çok ileri noktadadır Sakarya, Türkiye'de önemli sektörlerinden biri olan süs sektörünün merkezi Sakarya'dır. Türkiye'nin en önemli sektörlerinin, fabrikaların merkezi burasıdır. Aynı zamanda Sakarya mobilya ve orman ürünlerinin de merkezidir. Çelik, metal ve demir işlemenin de merkez durumundadır. Uluslararası makine sanayinin merkezi konumundadır. Otomotiv ve kara taşımacılığının merkezi durumundadır. Türkiye'de tek olan vagon sanayi fabrikası Sakarya'dadır. Aynı zamanda Sakarya göller şehridir, Dünya'daki içilebilir özelliği olan 7-8 gölden birisi olan Sapanca Gölü, Sakarya'dadır ve bunların yanı sıra çok çeşitli göllerle kaplıdır. Yani bir şehir düşünün; denizi, nehri, gölleri, ovası, dağları, ormanları var yani Cennet gibi bir yerdir Sakarya. Tekrar bu Cennet şehrimizde sizleri ağırlamaktan çok şeref duyduğumuzu ve mutlu olduğumuzu ifade ediyorum" dedi.


Nijer Sanayi Bakanı Malam Zeinadou Amirou yaptığı açıklamada ise, "Çok iyi karşıladınız bizi, bu karşılama için teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin genel misafirperverliği için sizlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Aramızdaki ticaretin yanı sıra buraya geldiğimizde 2 ülkenin arası ilişkiyi ilerletebilmek adına buraya geldik. Sizin dediğiniz gibi Cennet şehre geldiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah iki ülke arasındaki bu ilişkiler en yakın zamanda daha çok gelişir" diye konuştu. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
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