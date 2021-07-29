Nijer'de 18 sivil terör kurbanı oldu - Son Dakika

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso , Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Aynı bölge, 25 Temmuz'da da hedef alınmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayda 18 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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