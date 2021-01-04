Nijer'de 3 gün ulusal yas ilan edildi - Son Dakika

Nijer'de 3 gün ulusal yas ilan edildi

04.01.2021 22:32
Nijer'de 3 gün ulusal yas ilan edildi, System.String[]

Nijer'de terör saldırısında 100 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Nijer'de terör saldırısında 100 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Nijer'in batısında Mali sınırında bulunan Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen terör saldırısında 100 kişi hayatını kaybetmişti. Her iki köyü de yöneten Komün Başkanı Almou Hassane, teröristlerin motosikletlerle köyleri bastıklarını, Tchombangou'da 70, Zaroumdareye'de 30 kişiyi katlettiklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Alkache Alhada ise yaptığı açıklamada, ülke genelinde yas ilan edildiğini belirterek, "3 günlük ulusal yas ilan ettik. Güvenlik konusunda ise varlığımızı güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Alhada, hükümetin bölgedeki etnik gerginliği çözmek için forumlar düzenleyeceğini ve batı sınırında güvenliğin arttırılacağına aktardı. Bölgede daha iyi bir kaynaşma sağlanabilmesi için bölgede yer alan birliklerin sayısının arttırılacağını belirten Alhada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine gıda yardımı yapılacağı sözünü verdi.

ABD merkezli Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Verileri Projesi (ACLED) tarafından yapılan açıklamada, "Sahel'in 8 yıllık terör tarihindeki en büyük sivil katliamıydı" ifadeleri kullanıldı.

Nijer'de 12 Aralık'ta terör örgütü Boko Haram tarafından Toumour kasabasına düzenlenen saldırıda da 28 kişi hayatını kaybetmişti.

-İHA-

Cumartesi, Terör, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nijer'de 3 gün ulusal yas ilan edildi - Son Dakika


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