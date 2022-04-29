Nijer'de 5 yaş altı çocuklar sıtmaya karşı aşılanacak - Son Dakika
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Nijer'de 5 yaş altı çocuklar sıtmaya karşı aşılanacak

29.04.2022 18:56
Nijer'de 5 yaş altı çocuklar sıtmaya karşı aşılanacak

Nijer, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan sıtma aşısını 5 yaş altı çocuklara uygulamaya başlayacak.

Nijer, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan sıtma aşısını 5 yaş altı çocuklara uygulamaya başlayacak.

Yerel basında çıkan haberlerde, Sağlık Bakanı Illiassou Mainassara, birkaç ay içinde 5 yaş altı çocuklarda, İngiliz "RTS,S/AS01" sıtma aşısının kullanılmaya başlanacağını kaydetti.

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de kullanılmaya başlandı.

İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline tarafından üretilen sıtma aşısı, bugüne kadar Kenya, Malavi ve Gana'da 1 milyondan fazla çocuğa uygulandı.

Sahel'de yer alan 24 milyon nüfuslu Nijer'de geçen sene 4 milyon sıtma vakası kayda geçmiş ve çoğu çocuk 4 bin kişi sıtma yüzünden hayatını kaybetmişti.

DSÖ'nün 2021 Aralık'ta yayımladığı sıtma raporuna göre, 2020'de dünyada 241 milyon sıtma vakası tespit edildi, sıtma nedeniyle 627 bin kişi yaşamını yitirdi.

Sıtma ve sıtma kaynaklı ölümlerin yüzde 95'i Sahra Altı Afrika'da kayda geçti.

Sıtma her 2 dakikada bir 5 yaş altı bir çocuğun ölümüne neden oluyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, Malavi, Nisan, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijer'de 5 yaş altı çocuklar sıtmaya karşı aşılanacak - Son Dakika


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