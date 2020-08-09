Nijer'de 6 Fransız turist öldürüldü - Son Dakika

Nijer'de 6 Fransız turist ile yanlarındaki Nijerli şoför ve rehber olmak üzere toplamda 8 kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü.

Batı Afrika ülkelerinden Nijer'de 6 Fransız turist ve beraberindeki Nijerli şoför ve rehber zürafa sürelerini görmek için gittikleri Koure bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü. Bölgenin Yöneticisi Tidjani İbrahim Katiella yaptığı açıklamada, 5 Fransız turistin ve beraberindeki şoför ve rehberin silahla vurularak öldürüldüğünü aktarırken, kaçmaya çalışan 1 Fransız kadın turistin ise boğazının kesildiğini açıkladı. Gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getiren Katiella, "Durumu ele aldık, önümüzdeki süreçte bilgi vereceğiz" dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, durumun incelendiği aktarıldı. Nijer hükümeti tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Koure bölgesi Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından tehlikeli ve gidilmesi kesinlikle önerilmeyen bölgeler arasında yer alıyor. - NİAMEY