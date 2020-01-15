Nijer'de 89 askerin öldüğü karakol saldırısını DEAŞ üstlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijer'de 89 askerin öldüğü karakol saldırısını DEAŞ üstlendi - Son Dakika

Nijer'de 89 askerin öldüğü karakol saldırısını DEAŞ üstlendi

6 saat önce

Nijer'in Mali sınırında askeri bir karakola 9 Ocak'ta düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği belirtildi.

Nijer'de 89 askerin öldüğü karakol saldırısını DEAŞ üstlendi, System.String[]

Nijer'in Mali sınırında askeri bir karakola 9 Ocak'ta düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği belirtildi.

İnternet Güvenlik İzleme Servisinin (SITE Intelligence Group), terör örgütünün yayın organı Amaq ajansına dayandırdığı bilgiye göre, DEAŞ'ın Afrika kolu Batı Afrika Vilayeti (ISWAP), Tillaberi bölgesine bağlı Chinegodar köyündeki askeri karakolun hedef alındığı saldırıyı üstlendi.

ISWAP, saldırının birkaç saat sürdüğünü ve en az 100 Nijer askerini öldürdüklerini, orduya ait çok sayıda aracı ve kulübeyi yaktıklarını, yüksek miktarda araç ve ekipmanı ele geçirdiklerini iddia etti.

Nijerli yetkililer saldırıda 89 askerin hayatını kaybettiğini, 77 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 13-15 Ocak tarihlerinde 3 günlük yas ilan etmiş, ayrıca Genelkurmay Başkanı Ahmed Muhammed'i görevden almıştı.

Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:30 Kaynak: AA
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