Nijer'de askeri araca saldırı: 2 ölü, 1 kayıp - Son Dakika

Nijer'de askeri araca saldırı: 2 ölü, 1 kayıp

03.12.2020 01:19
Nijer'de askeri araca saldırı: 2 ölü, 1 kayıp, System.String[]

Nijer'in batısında, askeri araca düzenlenen saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker ise kayboldu.

Nijer'in batısında, askeri araca düzenlenen saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker ise kayboldu.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, askeri aracın, Mali sınırında yer alan Banibangou mevkisinde pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Olayda 2 askerin yaşamını yitirdiği, 1 askerin de kaybolduğu kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Tillaberi bölgesinde yer alan Banibangou, 2017'den beri birçok terör saldırısının hedefi oluyor.

Tekrar eden saldırılar nedeniyle Tillaberi'de olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

Asker, Nijer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijer'de askeri araca saldırı: 2 ölü, 1 kayıp - Son Dakika


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