Nijer'de askeri garnizona saldırı: 70 asker öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijer'de askeri garnizona saldırı: 70 asker öldü - Son Dakika

Nijer'de askeri garnizona saldırı: 70 asker öldü

6 saat önce

Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri garnizona yönelik düzenlenen saldırıda 70 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijer'de askeri garnizona saldırı: 70 asker öldü, System.String[]

Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri garnizona yönelik düzenlenen saldırıda 70 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, teröristler ülkenin batısındaki Tillaberi bölgesinde bulunan Inates kentindeki askeri garnizona dün akşam saatlerinde saldırı düzenledi.

Askerler akşam namazı kılma hazırlığındayken ağır silahlarla donatılmış araç ve motosikletlerle garnizona gelen teröristler, çevreye ateş açtı.

Askerlerin karşılık vermesine rağmen, teröristler gece boyu garnizonun kontrolünü elinde tuttu. Teröristler ancak takviye askerlerin gelmesiyle püskürtüldü.

Henüz resmi açıklama yapılmasa da güvenlik kaynakları en az 70 askerin hayatını kaybettiğini, 57 teröristin öldürüldüğünü kaydetti. Çok sayıda askerin de kaybolduğu belirtiliyor.

Bu arada Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou da Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle Mısır'daki ziyaretini yarıda keserek ülkeye döneceğini bildirdi.

Tillaberi'nin bazı bölgelerinde OHAL uygulanıyordu

Ülkenin batısındaki Tahoua bölgesinde dün askeri bir noktaya düzenlenen saldırıda, 3 asker hayatını kaybetmiş, 14 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

Öte yandan, Tillaberi ve Tahoua'nın bazı bölgelerinde 2017'den bu yana uygulanan olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmıştı.

Nijer yönetimi, ekimde, insani yardım kuruluşlarının yanlarında askeri refakat olmadan bölgeyi ziyaret etmelerini yasaklamıştı.

Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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