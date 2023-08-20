Nijer'de askeri yönetim destekçileri meydanlara çıktı - Son Dakika

Nijer'de askeri yönetim destekçileri meydanlara çıktı

Son Güncelleme: 20.08.2023 17:02

Nijer'in başkenti Niamey'de askeri yönetim destekçileri gösteri düzenledi.

Nijer'in başkenti Niamey'de askeri yönetim destekçileri gösteri düzenledi.

Niamey'de Ulusal Meclis önünde toplanan göstericiler, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası askeri müdahalesine karşı çıkarak Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli askeri yönetime desteğini yineledi.

Göstericiler, Nijer ve Rusya bayraklarının yanı sıra "Wagner sizi bekliyoruz", "Fransa defol", "Fransa'ya hayır, Rusya'ya evet" yazılı pankartlar taşıdı.

Dün CNSP lideri Abdurrahmane Tchiani, sivil yönetime geçişin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurmuştu.

Tchiani, ECOWAS'ın olası askeri müdahalesinin çetrefilli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarmıştı.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu ifade edilmişti.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijer'de askeri yönetim destekçileri meydanlara çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijer'de askeri yönetim destekçileri meydanlara çıktı - Son Dakika
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