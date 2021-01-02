Nijer'de başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı - Son Dakika

Nijer'de başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı

02.01.2021 16:18
Nijer'de başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı, System.String[]

Nijer'de 27 Aralık'ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde hiçbir adayın ilk turda yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tur düzenlenecek.

Nijer'de 27 Aralık'ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde hiçbir adayın ilk turda yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tur düzenlenecek.

Batı Afrika ülkesi Nijer'de halk yeni devlet başkanını ve milletvekillerini seçmek üzere 27 Aralık'ta sandık başına gitmişti. Toplam 7,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, devlet başkanı olmak için yarışan 30 adaydan hiçbirinin ilk turda yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı.

Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından açıklanan sonuçlara göre, ilk tura katılım oranının yüzde 67,7 olduğu seçimde iktidardaki Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYYA) eski Dışişleri Bakanı Mohamed Bazoum yüzde 39,3 oy alırken, eski Devlet Başkanı Mahamane Ousmane de yüzde 16,9 oy aldı.

İkinci tur 21 Şubat'ta

Bazoum ve Ousmane'nın yarışacağı ikinci tur 21 Şubat'ta yapılacak. Bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana 4 darbe gören Nijer'de, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir devlet başkanı görevini demokratik yollarla seçilmiş halefine devretmiş olacak.

İki dönem devlet başkanı olarak görev yapan Mahamadou Issoufou görev süresini tamamladığı için aday olamamıştı. - NİAMEY

Sandık, Afrika, Aralık, Nijer, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nijer'de başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı - Son Dakika


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