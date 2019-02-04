Nijer'de Boko Haram 7 Kızı Kaçırdı
1 saat önce
Boko Haram terör örgütünün, Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde bir köyden 7 kızı kaçırdığı bildirildi.
Boko Haram
terör örgütünün, Nijer
'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde bir köyden 7 kızı kaçırdığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, "Diffa Acil" adlı sivil toplum kuruluşu üyesi Mom Kaka
Touda, terör örgütü üyelerinin dün gece geç saatlerde Maniram köyüne saldırı düzenlediğini belirtti. Touda, teröristlerin köydeki 7 kızı kaçırdığını söyledi.
Öte yandan Boko Haram militanlarının son bir haftada Diffa'da düzenlediği üç saldırıda 12 sivil yaşamını yitirdi.
Kasım ayında terör örgütünün bölgedeki Blaharde ve Bande köylerinde kaçırdığı 15 kız ise hala bulunamadı. Nijerya
merkezli Boko Haram, 2015 yılından bu yana Nijer'in Diffa bölgesine saldırılar düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:43 Kaynak: AA
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