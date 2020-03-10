Nijer'de Boko Haram orduya saldırdı: 8 ölü - Son Dakika
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Nijer'de Boko Haram orduya saldırdı: 8 ölü

32 dakika önce

Nijer'in kuzeydoğusunda Boko Haram'ın saldırısında 8 askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerin kaybolduğu bildirildi.

Nijer'de Boko Haram orduya saldırdı: 8 ölü, System.String[]

Nijer'in kuzeydoğusunda Boko Haram'ın saldırısında 8 askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerin kaybolduğu bildirildi.

Savunma Bakanı Issoufou Katambe basına yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram mensuplarının ağır silah yüklü 20 araçla Defa bölgesindeki Chetima Wongou askeri noktasına saldırı düzenlediğini belirtti.

Bakan Katambe, saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin de kaybolduğunu kaydetti.

Askerlerin karşılık vermesiyle çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Katambe, teröristlere ait araçlardan birinin ele geçirildiğini, birinin yok edildiğini diğer yandan Nijerya sınırına kaçan diğer araçların da Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'ne ait uçaklar tarafından bombalandığını ifade etti.

Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalan Diffa bölgesi 5 yıldır olağanüstü hal yönetiminde bulunuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Boko Haram, Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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