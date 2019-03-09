Nijer'de Boko Haram Saldırısı

Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktaya düzenlediği saldırıda 7 jandarmanın öldüğü bildirildi.

Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktaya düzenlediği saldırıda 7 jandarmanın öldüğü bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram mensupları Diffa bölgesindeki Gueskerou beldesinde jandarma noktasına saldırı düzenledi. Püskürtülen saldırıda 7 jandarma yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.



Olayda, 19 terörist öldürülürken, Boko Haram'a ait 5 araç yok edildi, 2 araç da ele geçirdi.



Bölgeye sevkedilen takviye kuvvetler, sınırdan Nijerya'ya kaçan Boko Haram militanlarının yakalanması için operasyon başlattı.



Boko Haram'ın son iki ayda Nijer'e sızma çabalarında 300 terörist öldürüldü ve örgüte ait 10 araç imha edildi ya da ele geçirildi.



Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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