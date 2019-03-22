Son Dakika Haberleri: Nijer'de Boko Haram Saldırısı: 8 Ölü

Nijer'de Boko Haram Saldırısı: 8 Ölü

59 dakika önce

Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 8 sivilin öldüğü bildirildi.

Nijer'de Boko Haram Saldırısı: 8 Ölü, System.String[]
Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 8 sivilin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri Nijerya sınırında yer alan Diffa bölgesinde Gueskerou kentinde bulunan Dewa Kargueri köyüne saldırdı. Saldırıda 8 köylü yaşamını yitirdi.

Saldırının detaylarına dair açıklama yapılmadı.

Toumour beldesinde geçen hafta bulunan askeri noktaya yönelik saldırıda 6 asker yaşamını yitirmişti.

Ordu aynı gün bölgedeki operasyonlarda 33 teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Nijer Savunma Bakanlığı, geçen cuma Diffa bölgesindeki olağanüstü hali 3 aylığına uzatmıştı.

Ülkenin Nijerya ile sınırında yer alan Diffa bölgesi, 2015'ten bu yana sıklıkla Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Sivil toplum kuruluşlarının hükümetten bölgedeki olağanüstü hal uygulamalarını gevşetmesi isteği üzerine, balıkçılık ve baharat üretimi yasağının kalkmasıyla bölgedeki Boko Haram saldırılarının sayısı arttı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Nijer, Boko Haram, Güncel
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