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Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar "Türkiye, Türkiye"... - Son Dakika

Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar "Türkiye, Türkiye"...

23.07.2021 10:58

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü Kızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttı Nijerli çocuklar "Türkiye, Türkiye" sloganları attı Dünya'nın dört bir yanında Kurban Bayramı'nda tonlarca et dağıtımı yapan Kızılay, Nijer'de çocukların yüzünü güldürdü.

- Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü

Kızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttı

Nijerli çocuklar "Türkiye, Türkiye" sloganları attı

NİAMEY - Dünya'nın dört bir yanında Kurban Bayramı'nda tonlarca et dağıtımı yapan Kızılay, Nijer'de çocukların yüzünü güldürdü. Türkiye'den getirilen tişört, pantolon ve terlikleri alan çocuklar, "Türkiye, Türkiye" şeklinde slogan attı.

Kurban Bayramı nedeniyle dünya genelinde 21 ülkede kurban kesimi yapan Kızılay, fakirliğin pençesindeki Nijer'de tonlarca et dağıtımı gerçekleştirdi. Et dağıtımının yanı sıra bölgede çalışmalarını sürdüren Kızılay ekibi, Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gönderdiği Türk bayraklı tişörtleri, Sakarya ve Düzce'den gönderilen pantolon, terlik ve ayakkabıları Nijer'in Başkenti Niamey'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gassel Bori köyünde dağıttı.

"Çocuklara bayramlık hediye ettik"

Köye girişte "Türkiye" sloganları ile karşılanan heyet, halka tişört, terlik, ayakkabı ve pantolon dağıttı. Vatandaşların büyük sevgisi ile karşılaşan heyet adına açıklamalarda bulunan Erhan Çavuş, "Niamey'e bağlı Gassel Bori köyündeyiz. Buraya Kızılay ekibi olarak geldik. Çocuklara bayramlık hediyeler dağıttık. Tişörtler ve terlik dağıtımı yaptık. Köyde bulunan caminin onarılması için yardımda bulunduk. Ayrıca köyün su problemi var. Bu problemi ortadan kaldırmak için çalışma yapacağız ve buraya su kuyusu açacağız" ifadelerini kullandı.

50 bin ailenin yüzü güldü

Kızılay ekipleri Nijer'de başkent Niamey'in yanı sıra Dosso ve Tera şehirlerinde de hem kesim hem bayramlık dağıttı. 10 bin çocuğa tişört, terlik, pantolon ve ayakkabı dağıtılırken, kurban etleri ise 50 bin aileye ulaştırıldı.

Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...
Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar Türkiye, Türkiye ...

Kurban Bayramı, Türkiye, Kızılay, Nijer, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri: Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldüKızılay, Nijer'de binlerce çocuğa tişört, pantolon ve terlik dağıttıNijerli çocuklar 'Türkiye, Türkiye'... - Son Dakika


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