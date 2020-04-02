Nijer'de çölde 250'den fazla göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Nijer'in kuzeyindeki Libya sınırı yakınlarında çölde 250'den fazla göçmen kurtarıldığını bildirdi.

IOM Nijer'in Facebook hesabından yapılan açıklamada, geçen hafta çöl yerleşim yeri Madama yakınlarında insan kaçakçılarınca terk edilen zor durumdaki 250'den fazla göçmen bulunduğu belirtildi.

Göçmenlere, gıda ve su yardımı yapıldıktan sonra Agadez kentine sevk edildikleri aktarılan açıklamada, göçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesine karşı burada bir stadyumda 14 gün karantinada tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, grupta Nijerya'dan 104, Gana'dan 53, Burkina Faso'dan 34 göçmenin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Her hafta yüzlerce kişi Mali, Nijer, Çad üzerinden Kuzey Afrika'ya oradan da Avrupa'ya ulaşmak amacıyla yollara düşüyor.