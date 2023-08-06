Nijer'de darbe destekçileri stadyumu doldurdu

Nijer'deki darbeye karşı çıkan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin, 30 Temmuz'da Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaptıkları olağanüstü zirvede askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'un salıverilmesi ve yeniden görevine dönmesi için verdiği süre bugün doldu. Nijer'de 26 Temmuz'daki darbenin ardından cuntaya desteğini göstermek isteyen on binlerce kişi ülkenin en büyük stadyumunu doldurdu.

SÜRENİN DOLMASINA SAATLER KALA GÜÇ GÖSTERİSİ

Niamey'de darbe destekçileri, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'nin (CNSP) çağrısıyla, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) cuntaya verdiği sürenin dolmasına saatler kala General Seyni Kountche Stadyumu'nda toplandı.

STAT TAMAMEN DOLDU

Yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli stadyum tamamen dolarken CNSP üyeleri de gövde gösterisi yaptı, dakikalarca alkışlandı. CNSP'nin önde gelen isimlerinden Mohamed Toumba, burada yaptığı konuşmada, yönetimi bırakmayacaklarının altını çizerek "Nijer'in ilerlemesine karşı çıkanların Makyavelist planlarının" farkında olduklarını söyledi.

Darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçen Muhafız Alayı Komutanı General Tchiani (sağda)

"BATIYA KARŞI ÇARE WAGNER"

Nijer'de 1974'te ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Hamani Diori'yi deviren darbeci General Seyni Kountche'nin adını taşıyan stadyumda, Nijer bayraklarının yanı sıra Rus bayrakları ve "Wagner+ Rusya: Özgürlük", "Batıya karşı çare Wagner", "Wagner: Güvenlik, itibar ve güç" yazılı dövizler de dikkati çekti.

CUNTAYA VERİLEN SÜRE GECE YARISI DOLDU

ECOWAS'ın 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için verdiği 7 günlük süre, gece yarısı doldu. ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya ise üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı. ECOWAS üyesi olmayan bölge ülkeleri Cezayir, Libya, Çad ve Moritanya da ECOWAS'ın askeri operasyonunu desteklemediklerini duyurmuştu.