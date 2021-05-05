Nijer'de düzenlenen silahlı saldırıda 16'sı asker 20 kişi öldü - Son Dakika

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso , Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Açıklamada, çatışma sırasında 16 asker ile 4 sivilin öldüğü, bazı askerlerin kaybolduğu, bunların da saldırganlar tarafından kaçırılmış olabileceği ifade edildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 200'e yakın silahlı kişinin ülkenin batısındaki Banibangu bölgesine saldırdığı, güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle de çatışma çıktığı belirtildi.

Nijer 'de silahlı kişilerin saldırısında 16 asker ile 4 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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