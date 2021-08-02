Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü - Son Dakika

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Sık sık terör saldırılarının hedefi olan Tillaberi'de son 1 haftada düzenlenen 2 saldırıda 33 sivil yaşamını yitirmişti.

Torodi, Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi bölgesinde yer alıyor.

Nijer ordusunun teröristleri yakalamak için havadan ve karadan operasyon başlattığı kaydedildi.

Saldırıda 15 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı, 6 askerin de kaybolduğu belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askerlerin, 31 Temmuz'da Burkina Faso sınırına yakın Torodi mevkisinde pusuya düşürüldüğü bildirildi.

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