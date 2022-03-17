Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 21 kişi öldü - Son Dakika
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Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 21 kişi öldü

17.03.2022 16:01
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 21 kişi öldü

Nijer'in Burkina Faso sınırında bir yolcu otobüsü ve kamyona düzenlenen terör saldırısında 21 kişi yaşamını yitirdi.

Nijer'in Burkina Faso sınırında bir yolcu otobüsü ve kamyona düzenlenen terör saldırısında 21 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Tillaberi bölgesinde, dün, silahlı kişiler bir yolcu otobüsü ve kamyona saldırı düzenledi.

Terör saldırısında yolcu otobüsündeki 2'si polis 19 kişi ve kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 100 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan Tillaberi bölgesi, Sahel'deki terör örgütlerinin en çok saldırı düzenlediği 3 ülke sınırı olarak bilinen Nijer, Burkina Faso ve Mali sınırında yer alıyor.

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Burkina Faso, Saldırı, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 21 kişi öldü - Son Dakika


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