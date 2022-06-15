Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 8 asker öldü - Son Dakika
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Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 8 asker öldü

15.06.2022 16:54
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 8 asker öldü

Nijer'in güneybatısında ordunun hedef alındığı terör saldırısında 8 asker yaşamını yitirdi, 33 asker yaralandı.

Nijer'in güneybatısında ordunun hedef alındığı terör saldırısında 8 asker yaşamını yitirdi, 33 asker yaralandı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burkina Faso sınırına yakın Gotheye ilçesinde konuşlu askeri birliğe teröristler saldırı düzenledi.

Çıkan çatışmada 50 terörist etkisiz hale getirilirken, 33 asker yaralandı, 8 asker hayatını kaybetti.

Gotheye "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattındaki Tillaberi bölgesinde yer alıyor.

Bu sınır hattı El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplarının sık sık saldırısına uğruyor.

Terörle mücadele operasyonlarında yaklaşık 12 bin Nijerli asker görev alırken, bunların neredeyse yarısı 1400 kilometre uzunluğundaki Mali ve Burkina Faso sınırında bulunuyor.

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Kaynak: AA

Burkina Faso, Nijer, Güncel, Son Dakika

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