Terörle mücadele operasyonlarında yaklaşık 12 bin Nijerli asker görev alırken, bunların neredeyse yarısı 1400 kilometre uzunluğundaki Mali ve Burkina Faso sınırında bulunuyor.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Nijer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 8 asker öldü - Son Dakika

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