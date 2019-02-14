Son Dakika Haberleri: Nijer'de Fazla Yolcu Alan Tekne Battı: Çok Sayıda Kayıp

Nijer'de Fazla Yolcu Alan Tekne Battı: Çok Sayıda Kayıp

9 dakika önce

Nijer'de bir yolcu teknesi, çok sayıda yolcu alması nedeniyle alabora olup battı.

Nijer'de Fazla Yolcu Alan Tekne Battı: Çok Sayıda Kayıp, System.String[]
Nijer'de bir yolcu teknesi, çok sayıda yolcu alması nedeniyle alabora olup battı. Çok sayıda insanın boğulmasından endişe ediliyor.

Yerel kaynaklar, Afrika kıtasının batısında bulunan Nijer'in Benin sınırında nehirde bir yolcu teknesinin çok sayıda yolcu alması nedeniyle alabora olup battığını bildirdi. Kazada 64 kişinin kurtulduğu, 40 kişinin ise kaybolduğu ve hayatlarından endişe edildiği bildirildi.

Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. - NİAMEY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:23 Kaynak: İHA

Benin, Afrika, Nijer, 3. Sayfa
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