Nijer'de Fazla Yolcu Alan Tekne Battı: Çok Sayıda Kayıp

Nijer'de bir yolcu teknesi, çok sayıda yolcu alması nedeniyle alabora olup battı.

Nijer'de bir yolcu teknesi, çok sayıda yolcu alması nedeniyle alabora olup battı. Çok sayıda insanın boğulmasından endişe ediliyor.



Yerel kaynaklar, Afrika kıtasının batısında bulunan Nijer'in Benin sınırında nehirde bir yolcu teknesinin çok sayıda yolcu alması nedeniyle alabora olup battığını bildirdi. Kazada 64 kişinin kurtulduğu, 40 kişinin ise kaybolduğu ve hayatlarından endişe edildiği bildirildi.



Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. - NİAMEY

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı

Köpek Kediyi Parçaladı, Vicdansız Kadın Sadece İzledi

Sevgilisini Öldüren Sanığa, Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası

Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı