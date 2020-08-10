Nijer'de Fransızları öldüren saldırganlar için operasyon başlatıldı - Son Dakika

Nijer'de dün 6 Fransa ve 2 Nijer vatandaşını öldüren kimliği belirsiz silahlı grubu yakalamak için operasyon başlatıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijer'de dün 6 Fransız ve beraberindeki Nijerli şoför ve rehber zürafa sürelerini görmek için gittikleri Koure bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü. Fransa ve Nijer askerleri saldırganları yakalamak için Koure bölgesinde ortak operasyon başlattı. Fransa terörle mücadele savcısı ise saldırı ile ilgili soruşturma açtı.

Yetkililer, hayatını kaybeden Fransız vatandaşlarının Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardım Ajansı (ACTED) üyesi olduklarını bildirdi. ACTED tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı "duygusuz ve korkakça" olarak nitelendirilirken, "Bu iğrenç suç cezasız kalmamalı. Bizi Nijer halkını desteklemekten kimse alıkoymayacak" ifadeleri kullanıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını aileleri ile paylaşıyorum. Terörist gruplarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, Fransa ve diğer ülkeler vatandaşlarını Nijer'de terörist grupların faaliyet gösterdikleri bölgelere seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Batı Afrika'daki önemli turistik yerlerden olan Koure bölgesi "Zürafa Koruma Alanı" statüsünde bulunuyor. Kaçak avcılık nedeniyle sayıları giderek azalan zürafa nüfusunun bölgede bakımı ve üremesi sağlanıyor. - NİAMEY