Nijer'de kaçırılan insani yardım çalışanları serbest bırakıldı - Son Dakika

Nijer'in güneybatısında, Burkina Faso sınırına yakın Torodi bölgesinde, bir hafta önce kaçırılan 9 insani yardım çalışanının salıverildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Tillaberi bölgesi yetkilileri ve Dünya Gıda Programı temsilcileri, Bossey Bongou kasabasında 24 Haziran'da kaçırılan 9 insani yardım çalışanının serbest bırakıldığını doğruladı.

Gıda dağıtımı için bölgedeki insani yardım çalışanlarının bulunduğu iki araç saldırıya uğramış, saldırganlar 9 kişiyi rehin almıştı.

Diğer yandan, ülkenin güneydoğusundaki Diffa bölgesinde, terör örgütü Boko Haram'ın bir köye düzenlediği saldırıda en az 5 sivil hayatını kaybetti.

Gueskerou beldesindeki Ngarwa Gana köyüne gece yarısı saldırı düzenleyen teröristler, 5 köylüyü öldürdü, 2'sini yaraladı.

Boko Haram üyeleri köydeki dükkanları ateşe verdi.

Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalan Diffa bölgesinde 5 yıldır süren olağanüstü hal, 15 Haziran'da 3 aylığına uzatılmıştı.