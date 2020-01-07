Nijer'de kaldıkları kampı ateşe veren Sudanlı sığınmacılardan 335'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijer'de kaldıkları kampı ateşe veren Sudanlı sığınmacılardan 335'i tutuklandı - Son Dakika

Nijer'de kaldıkları kampı ateşe veren Sudanlı sığınmacılardan 335'i tutuklandı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijer'de sığınmacı olarak bulunan ve Agadez kentindeki BM binası önünde Avrupa'ya mülteci statüsündeki başvurularının hızlandırılması için oturma eylemi yapan Sudanlılar, geri gönderildikleri kamplarını ateşe verdi.

Nijer'de kaldıkları kampı ateşe veren Sudanlı sığınmacılardan 335'i tutuklandı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijer'de sığınmacı olarak bulunan ve Agadez kentindeki BM binası önünde Avrupa'ya mülteci statüsündeki başvurularının hızlandırılması için oturma eylemi yapan Sudanlılar, geri gönderildikleri kamplarını ateşe verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Agadez kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) bürosunun önünde 16 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında toplanan Sudanlı sığınmacılar, Avrupa'ya mülteci statüsündeki başvuru işlemlerinin hızlandırılması amacıyla oturma eylemi gerçekleştirdi.

Polis, cumartesi günü gösteri yapan sığınmacıları araçlara bindirerek, kaldıkları kampa geri gönderdi. Bunun üzerine öfkelenen sığınmacılar polise saldırdı, otobüslerin camlarını kırdı ve getirildikleri kampı ateşe vererek kamptaki 331 çadırdan 290'ının yanmasına neden oldu.

Savcılık olaylara karıştığı belirtilen 335 sığınmacı hakkında tutuklama kararı verirken, "Başkaldırı, taşınmaz malların kasıtlı olarak tahrip edilmesi ve yaşam alanının kundaklanması" suçlarından Bölge Yüksek Mahkemesine sevk etti.

Kampta 1400 Sudanlı sığınmacı bulunuyor

Agadez kentindeki sığınmacı kampında 2017'den beri yaklaşık bin 1400 Sudanlı sığınmacının yaşadığı belirtiliyor.

Ülkenin başkenti Niamey'deki özellikle Etiyopya ve Eritreli sığınmacılar mülteci statüsüyle Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanınca, Sudanlı sığınmacılar da 2018'de hükümete bu yönde Resmi taleplerini iletti.

Nijer İçişleri Bakanlığı aralık ayında yaptığı açıklamada, "Agadez'deki Sudanlıların dosyalarının süratle işleme konulduğunu ve işlemlerin sürdüğünü" duyurmuştu.

Avrupa, Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okan Buruk: Hedef şampiyonluk -2
Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir

Son Dakika Haberleri
11:52 DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika
11:52 Yaban domuzları, mahalleye indi - Son Dakika
11:52 Edirne'de asayiş - Son Dakika
11:51 Silahla vurulan gebe dağ keçisi kurtarılamadı - Son Dakika
11:47 Sosyal Bilimler MYO, uygulama mutfağını minik şeflere açtı - Son Dakika
11:15 Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Son Dakika
10:57 Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 11:54:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijer'de kaldıkları kampı ateşe veren Sudanlı sığınmacılardan 335'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]